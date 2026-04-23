Papa León XIV rechaza la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán pero condena la represión de manifestantes por el régimen iraní

El Papa León XIV declaró este jueves que “como pastor” no puede apoyar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque condenó la represión de protestas por parte del régimen iraní.

En declaraciones a periodistas durante un vuelo desde Malabo (Guinea Ecuatorial), el pontífice afirmó: “Como pastor no puedo estar a favor de la guerra” e instó a buscar respuestas desde la cultura de paz.

Críticas al régimen iraní y costo humano

León XIV reveló que lleva consigo la foto de un niño musulmán libanés que lo recibió el año pasado y que murió en la guerra. Sobre la represión en Irán, dijo: “Condeno todas las acciones injustas, condeno quitar vidas humanas, condeno la pena capital”.

Afirmó que cuando un régimen decide acabar con vidas injustamente, eso debe ser condenado. El Papa habló en inglés, español e italiano, y se refirió al conflicto una semana después de que Donald Trump lo atacara por su postura.