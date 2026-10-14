Papa León XIV habla por primera vez luego de su diagnóstico de cáncer

CNN — El papa León XIV agradeció este miércoles a los católicos sus oraciones en su primer mensaje desde que fue Elagradeció este miércoles a los católicos sus oraciones en su primer mensaje desde que fue operado de cáncer de pulmón en Roma.

“Como saben, no he podido estar entre ustedes durante estos días”, escribió León en un comunicado dirigido a los católicos que participan en un simposio por el décimo aniversario de Amoris laetitia, un documento escrito por su predecesor, el papa Francisco.

“Les agradezco sinceramente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. El hecho de compartir experiencias y la escucha atenta son, sin duda, un regalo para toda la Iglesia”, afirmó. “Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”.

A León se le diagnosticó adenocarcinoma pulmonar, un tipo común de cáncer de pulmón, durante una intervención quirúrgica de 90 minutos realizada ayer en Roma, en la que los médicos extirparon el lóbulo inferior de uno de sus pulmones, según el equipo médico que atendió al pontífice.

La recuperación del papa “evoluciona según lo previsto”, señalaron en un comunicado el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora. León pudo caminar por su habitación en el hospital y tomó tanto el desayuno como el almuerzo.

El papa anunció la operación prevista durante un discurso pronunciado el fin de semana ante los fieles en la Plaza de San Pedro, indicando que el “crecimiento” en su pulmón había sido detectado en una fase temprana.

No se sabe si el papa es fumador o si ha procurado mantener un estilo de vida saludable, pero existen antecedentes de cáncer en su familia directa. Su hermano mayor, Louis Prevost, está recibiendo actualmente tratamiento contra el cáncer, y sus padres fallecieron a causa de esta enfermedad en la década de 1990.

El papa León ha cancelado todas sus apariciones públicas hasta el 20 de octubre debido a su tratamiento, aunque tiene previsto emprender un largo viaje a Sudamérica el próximo mes.