Así fue la vida y carrera del papa Francisco: Familia, estudios, legado y las reformas que marcaron su paso por el Vaticano

El Vaticano confirmó este lunes el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, quien marcó una era al convertirse en el primer papa jesuita, latinoamericano y no europeo en más de mil años.

(CNN) – Este lunes por la mañana, el Vaticano anunció la muerte de Francisco, el papa argentino que es fue primer primer pontífice no europeo de la era moderna. Echa un vistazo a la vida de Jorge Mario Bergoglio, en datos:

Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1936.

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina.

Nombre de registro: Jorge Mario Bergoglio.

Padre: Mario Bergoglio.

Madre: Regina (Sivori) Bergoglio.

Religión: católica romana.

Otros datos: Fue el primer papa jesuita.

Fue el primer papa latinoamericano y el primero de América.

Fue el primer papa no europeo en más de 1.000 años.

Según informes, fue el segundo que recibió más votos en la elección papal de 2005.

Como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio tomaba el autobús para ir a trabajar y preparaba su propia comida.

Al papa Francisco le quitaron parte de un pulmón cuando era joven según el portavoz del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi.

Lee también: Milei envía mensaje por muerte del papa Francisco: “A pesar de las diferencias, haberlo conocido fue un honor para mí”

13 de diciembre, 1969: Es ordenado como sacerdote.

1973-1979: Sirve como provincial para Argentina.

1980-1986: Fue rector de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel.

3 de junio, 1997: Es nombrado arzobispo coadjutor de Buenos Aires.

28 de febrero, 1998: Sucede al cardenal Antonio Quarracino como arzobispo de Buenos Aires.

21 de febrero, 2001: Es designado cardenal por el papa Juan Pablo II.

8 de noviembre, 2005 – 8 de noviembre, 2011: Fue presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina.

11 de febrero, 2013: El papa Benedicto XVI anuncia que se retirará, a partir del 28 de febrero. La razón que ofrece es su “edad avanzada”.

28 de febrero, 2013: El papa Benedicto XVI deja el Vaticano. Oficialmente, su reinado termina a las 8 p.m., hora local (2:00 p.m. hora del este de EE.UU.).

13 de marzo, 2013: Bergoglio es elegido el papa número 266 por 115 cardenales en el segundo día y la quinta votación de los cardenales en el cónclave. El humo blanco aparece sobre la Capilla Sixtina justo después de las 7 p.m., hora local. Él toma el nombre de Francisco y aparece en el balcón de San Pedro para saludar a la multitud.

14 de marzo, 2013: El papa Francisco celebra una misa televisada en la Capilla Sixtina a las 5 p.m. hora local (mediodía en la hora del este de EE.UU.).

19 de marzo, 2013: El papa Francisco es investido ante una multitud de decenas de miles de personas en la plaza de San Pedro.

23 de marzo, 2013: El papa Francisco vuela a Castel Gandolfo para reunirse con el papa emérito Benedicto XVI. El Vaticano dice esta es la primera vez en la historia de la iglesia que el papa en funciones se reúne con su predecesor.

Lee también: Cardenal Fernando Chomali despide al papa Francisco: “Murió con las botas puestas”

26 de marzo, 2013: El Vaticano anuncia que el papa Francisco ha decidido continuar alojándose en una suite en el hotel del Vaticano en lugar de mudarse al apartamento papal.

13 de abril, 2013: Se anuncia que un consejo internacional de ocho cardenales ha sido nombrado para asesorar al papa Francisco en la reforma de la Iglesia católica.

29 de julio, 2013: Durante su primera conferencia de prensa, el papa Francisco hace la declaración, “si alguien es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?” mientras se discute acerca de la comunidad gay y lesbiana dentro de la iglesia.

19 de septiembre, 2013: Se publica una entrevista en la que el papa Francisco dice que la iglesia tiene el derecho de expresar sus opiniones, pero no de “interferir espiritualmente” en la vida de los gays y lesbianas.

26 de noviembre, 2013: El papa Francisco da a conocer el “Evangelii Gaudium” (La alegría del Evangelio), un llamado de 85 páginas para que la iglesia reconsidere algunas tradiciones.

11 de diciembre, 2013: El papa Francisco es nombrado “Persona del año” por la revista Time.

24 de diciembre, 2013: El papa visita al papa emérito Benedicto XVI en el monasterio Mater Ecclesiae, donde vive el papa emérito. Más adelante, Francisco visita a los niños en un hospital local.

24-25 diciembre, 2013 – En la Basílica de San Pedro, Francisco celebra su primera misa de medianoche como jefe de la Iglesia católica romana.

25 de diciembre, 2013: Desde el balcón de la basílica frente a la plaza de San Pedro, el papa pronuncia su mensaje de Navidad y da su bendición a una multitud de 70.000 personas.

5 de marzo, 2014: En una entrevista para un periódico, el papa Francisco reafirma la oposición de la Iglesia católica al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sugiere que podría apoyar algunos tipos de uniones civiles.

27 de abril, 2014: Preside la canonización de los beatos e instala a los papas Juan XXIII y Juan Pablo II como santos. El papa emérito Benedicto XVI asiste a la ceremonia como invitado.

Lee también: Muere el Papa Francisco: El día que el Sumo Pontífice vino a Chile y recorrió Iquique y Temuco

7 de julio, 2014: En una homilía pronunciada durante una misa privada con seis víctimas de abusos sexuales por la iglesia, el papa Francisco ofrece disculpas por los abusos y pide perdón, prometiendo que los obispos católicos “tendrán que dar cuentas” por fallar en su tarea de proteger a los niños.

30 de agosto, 2015: El papa Francisco anuncia que sacerdotes de todo el mundo podrán perdonar “el pecado del aborto” durante el Año de la Misericordia de la Iglesia católica que empieza el 8 de diciembre y termina el 20 de noviembre de 2016.

8 de septiembre, 2015: El Vaticano anuncia reformas de las estructuras legales que los católicos deben seguir para conseguir la nulidad marital.

19 de setiembre, 2015: Francisco visita Cuba por primera vez y elogia el proceso de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El papa además le pidió a Cuba permitir más libertad religiosa en la medida en que el régimen comunista para construir la primera Iglesia católica desde la Revolución cubana.

22-28 septiembre, 2015: El para Francisco se convierte en el cuarto líder de la Iglesia católica en visitar Estados Unidos, casi 50 años después de que Pablo VI hizo la primera visita de un pontífice a ese país en octubre de 1965. En su visita, se pronunció ante la plenaria del Congreso en Washington, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, realizó una misa en el Madison Square Garden y asistió al Festival de las Familias en Filadelfia.

25 de noviembre, 2015: El papa Francisco llega a Nairobi en su primer viaje apostólico en Kenya, Uganda y República Centroafricana.

12 de febrero, 2016: Francisco llega a Cuba para reunirse con el patriarca Kirill de la Iglesia ortodoxa rusa. Se trata de la primera reunión entre los jefes de ambas Iglesias.

8 de abril de 2016: Insta a los sacerdotes de todo el mundo a una mayor aceptación de las personas homosexuales, los católicos divorciados y otras personas que viven en situaciones que la Iglesia considera “irregulares”.

13 de mayo de 2016: Afirma que el Vaticano debería estudiar la posibilidad de ordenar mujeres como diáconos, respondiendo a un llamado que las mujeres, particularmente en Estados Unidos, han pedido a la Iglesia que atienda durante décadas.

26 de junio de 2016: Afirma que los cristianos deben disculparse con las personas homosexuales y otras personas que han sido ofendidas o explotadas por la Iglesia; comentarios que algunos católicos celebran como un avance en la postura de la Iglesia hacia la homosexualidad.

21 de noviembre de 2016: Extiende indefinidamente la facultad de los sacerdotes católicos para perdonar abortos. Esto sigue a una dispensa especial durante el Año de la Misericordia, que finalizó el 20 de noviembre de 2016 y otorgó a todos los sacerdotes, y no solo a los obispos y confesores especialmente designados, la facultad de absolver el “pecado del aborto”.

16 de julio de 2017: Decenas de académicos y clérigos católicos conservadores envían una carta a Francisco acusándolo de difundir posturas heréticas sobre el matrimonio, la vida moral y la Eucaristía.

11 de octubre de 2017: Durante una conferencia en el Vaticano, Francisco aboga por cambiar la doctrina oficial de la Iglesia sobre la pena de muerte. La Iglesia católica actualmente enseña que el recurso a la pena de muerte está permitido. El Papa afirma que la pena de muerte es “inadmisible” y que la doctrina católica oficial debería reflejarlo.

27 de noviembre de 2017: Francisco se convierte en el primer papa en visitar Myanmar, un país de mayoría budista. Durante un viaje de cuatro días, el papa se reúne con el cardenal de Myanmar, el general de mayor rango del Ejército. Durante su estancia en el país, evita usar el término “rohinyá”, un término que el Gobierno rechaza.

18 de enero de 2018: Defiende al obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir abusos sexuales durante décadas.

8 de abril de 2018: Francisco afirma haber cometido “graves errores” en el manejo de un escándalo de abusos sexuales en Chile, en una carta dirigida a los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile.

11 de junio de 2018: Acepta la renuncia de tres obispos chilenos, incluido Barros. Los tres obispos presentaron sus renuncias tras reunirse con el Papa del 15 al 17 de mayo.

20 de agosto de 2018: El Vaticano publica una carta del papa que aborda directamente las últimas acusaciones de abusos sexuales por parte de sacerdotes. En parte, escribe: “Con vergüenza y arrepentimiento, reconocemos como comunidad eclesial que no estuvimos donde debíamos estar, que no actuamos a tiempo, conscientes de la magnitud y la gravedad del daño causado a tantas vidas. No nos preocupamos por los pequeños; los abandonamos”.

13 de septiembre de 2018: El papa se reúne en Roma con líderes de la Iglesia Católica de Estados Unidos para abordar la creciente crisis relacionada con los escándalos de abuso sexual.

24 de octubre de 2018: El Vaticano anuncia que Francisco ha destituido al obispo Martin Holley de Memphis, Tennessee.

3 de febrero de 2019: Francisco llega a los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en el primer pontífice en visitar un estado árabe del Golfo.

5 de febrero de 2019: Francisco se convierte en el primer pontífice en celebrar una misa en la Península Arábiga, cuna del islam, pronunciando un discurso ante decenas de miles de personas en Abu Dabi.

27 de abril de 2019: El Vaticano anuncia que Francisco ha donado US$ 500.000 para ayudar a los migrantes en México. El dinero se destinará a vivienda, alimentación y artículos de primera necesidad para los migrantes centroamericanos. Los fondos se dividirán entre 27 proyectos en 16 diócesis y congregaciones religiosas mexicanas.

9 de mayo de 2019: Francisco emite nuevas normas globales para denunciar abusos sexuales en la Iglesia Católica, ordenando por primera vez que todas las diócesis establezcan sistemas para denunciar abusos y encubrimientos. Las nuevas normas exigen que todas las diócesis católicas del mundo cuenten con un sistema público y accesible para denunciar abusos antes del 1 de junio de 2020.

5 de octubre de 2019: Francisco nombra a 13 nuevos cardenales durante una ceremonia en el Vaticano.

23 de noviembre de 2019: Francisco inicia una gira de cuatro días por Japón. Este viaje es solo la segunda visita papal a Japón y la primera en casi cuatro décadas.

17 de diciembre de 2019: Francisco deroga las normas de secreto vaticano para casos de abuso sexual, lo que permite a la Iglesia católica compartir documentos e información con las autoridades civiles y mantener informadas a las víctimas sobre el estado de sus casos. Francisco también amplía la definición de pornografía infantil de la Iglesia, elevando el límite de edad para ser considerado menor de 14 a 18 años.

21 de octubre de 2020: Francisco declara su apoyo a las uniones civiles de parejas del mismo sexo por primera vez como papa, según la Agencia Católica de Noticias. Estas históricas declaraciones aparecen en el documental “Francesco”. En una carta enviada el 30 de octubre por la Secretaría de Estado del Vaticano a los representantes papales (nuncios) de todo el mundo, el Vaticano afirma que los comentarios del documental fueron sacados de contexto. Meses después, Francisco aprueba una declaración combativa del Vaticano en la que afirma que la Iglesia católica no bendecirá las uniones de parejas del mismo sexo.

25 de octubre de 2020: Francisco nombra a Wilton Gregory como el primer cardenal negro de Estados Unidos.

31 de diciembre de 2020: El Vaticano informa que Francisco no presidirá las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo debido a un dolor ciático. Francisco reveló por primera vez que padecía ciática (hernia discal) durante una conferencia de prensa a bordo de un avión durante una visita a Brasil en 2013.

5 de marzo de 2021: Aterriza en Iraq para una gira histórica por la nación devastada por la guerra, donde se reunirá con los principales funcionarios políticos y religiosos del país, así como con miembros de la menguante comunidad cristiana. Este viaje marca la primera visita papal a Iraq y el primer viaje del pontífice fuera de Italia desde el inicio de la pandemia de covid-19.

1 de junio de 2021: Francisco publica la revisión más extensa de la ley de la Iglesia Católica en cuatro décadas, insistiendo en que los obispos tomen medidas contra los clérigos que abusan de menores y adultos vulnerables, cometen fraude o intentan ordenar mujeres.

4 de julio de 2021: Francisco se somete a una cirugía. El procedimiento es “una intervención quirúrgica programada para una diverticulitis estenótica sintomática”, según un comunicado de la oficina de comunicaciones de la Santa Sede.

2 de noviembre de 2021: Un mensaje de Francisco, fechado el 29 de octubre, en apoyo de la cumbre climática de la ONU COP26, es leído parcialmente ante la asamblea por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Al instar a la solidaridad en la lucha contra el cambio climático, afirma que “las heridas infligidas a nuestra familia humana por la pandemia de la covid-19 y el fenómeno del cambio climático son comparables a las resultantes de un conflicto global”. Enfatiza la necesidad de compromiso, especialmente por parte de los países con mayores recursos para contribuir.

29 de marzo de 2023: Francisco es hospitalizado para recibir tratamiento por una infección respiratoria.

7 de junio de 2023: Se somete a una operación abdominal.

3 de septiembre de 2024: Aterriza en Indonesia, primera parada de su gira por Asia, el viaje más largo de su pontificado.

16 de enero de 2025: El papa Francisco se cayó y se lesionó el brazo derecho, pero no sufrió fracturas, según informa el Vaticano en un comunicado.

19 de enero de 2025: Francisco critica el plan del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar inmigrantes, calificándolo de “vergüenza”. El 11 de febrero, en una carta abierta a los obispos estadounidenses, dice que las políticas de Trump tendrán un mal desenlace.

14 de febrero de 2025: Francisco es hospitalizado por bronquitis y se le realizan exámenes médicos adicionales. Celebró audiencias por la mañana antes de su hospitalización. El 17 de febrero, el Vaticano anuncia que Francisco padece una “infección polimicrobiana” en las vías respiratorias que requerirá un cambio en su tratamiento hospitalario. La infección evoluciona a neumonía en ambos pulmones. Tras cinco semanas de ingreso hospitalario, recibe el alta el 23 de marzo.

20 de abril de 2025: El papa Francisco dio la tradicional bendición de Pascua el domingo, apareciendo desde el balcón de la basílica de San Pedro frente a una multitud encantada, en lo que marcó su aparición de más alto perfil desde que fue dado de alta del hospital. Antes de su aparición del Domingo de Pascua, el papa tuvo una breve reunión privada con el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance.

21 de abril de 2025: El Vaticano anuncia la muerte del papa Francisco con un comunicado del cardenal Kevin Farrell: “A las 7:35 a.m., el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia”.