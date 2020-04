El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, advirtió que seria “inaceptable” que los gobiernos aprovecharan la crisis del COVID-19 para implementar acciones que atenten contra los derechos humanos.

A través de un comunicado, Guterres afirmó que “en un contexto de etno-nacionalismo creciente, populismo, autoritarismo y arremetida contra los derechos humanos en algunos países, la crisis puede crear un pretexto para adoptar medidas represivas con objetivos sin relación con la pandemia. Esto es inaceptable”.

“Hemos visto que el virus no discrimina, pero sus impactos sí lo hacen”, planteó Guterres, afirmando que la pandemia ha expuesto una profunda debilidad en la entrega de servicios públicos y desigualdades estructurales que impiden el acceso a ellos.

También advirtió que el mundo está experimentando “una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”.

Por eso, llamó a los gobiernos a ser transparentes y responsables. “Las organizaciones civiles y el sector privado tienen roles esenciales”, indicó.

Por último, hizo un llamado a no olvidar que “la amenaza es el virus, no la gente”.

“Estamos todos juntos en esto”, añadió.

#COVID19 is a public health emergency — that is fast becoming a human rights crisis.

People — and their rights — must be front and centre.

My new report on how human rights can and must guide #coronavirus response & recovery: https://t.co/CmYirKbsci pic.twitter.com/rssMV0MPBg

— António Guterres (@antonioguterres) April 23, 2020