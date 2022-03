El organismo ha recomendado sistemáticamente que no se exija una prueba de vacunación como condición para viajar. En una declaración de la 10ª reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS sobre la pandemia, el grupo recomendó que no se exigieran requisitos de vacunación para viajar "dado el acceso limitado a nivel mundial y la distribución no equitativa de las vacunas".