Nuevo ataque estadounidense contra un barco frente a costas de Venezuela dejó a seis personas muertas

14.10.2025 / 16:38

El presidente Donald Trump afirmó que el barco estaba "afiliado a una organización designada como terrorista" y que "traficaba narcóticos".

(CNN) — Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo ataque contra un barco que presuntamente traficaba drogas frente a las costas de Venezuela, y las seis personas que estaban a bordo murieron, informó el presidente estadounidense, Donald Trump, este martes.

En una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que el barco estaba “afiliado a una organización designada como terrorista”, pero no dijo a cuál ni proporcionó pruebas que respaldaran su afirmación.

“(Fuentes de) inteligencia confirmaron que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD”, dijo Trump.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas hombres que estaban a bordo murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, detalló.

Esta es por lo menos la quinta vez que Estados Unidos anuncia un ataque de este tipo. El Pentágono anunció otro ataque similar hace apenas unas semanas, a principios de octubre.

Trump también publicó en su red social un video no clasificado del ataque.

