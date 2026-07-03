Niño de 11 años arrolla con una camioneta a monjes budistas en Tailandia y mata a ocho

(CNN) – Un niño de 11 años estrelló este jueves una camioneta contra un grupo de monjes budistas que realizaban una peregrinación a pie en la provincia de Mukdahan, en el noreste de Tailandia. Ocho religiosos murieron y catorce resultaron heridos, cuatro de ellos en estado grave, según confirmó el gobernador Worrayan Boonnarat.

Peregrinación de 260 kilómetros

El grupo de 35 monjes inició la caminata de 260 kilómetros hacia la provincia de Ubon Ratchathani apenas 30 minutos antes del impacto.

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan captaron a los religiosos avanzando en fila india junto a la carretera antes de que el vehículo los embistiera.

Cinco monjes fallecieron en el lugar y otros tres en el hospital. La policía local mantiene al menor bajo custodia y programó su interrogatorio para cuando lleguen los oficiales de protección infantil del estado. La causa del accidente permanece bajo investigación, aunque los monjes declararon a las autoridades que vieron el vehículo desviarse antes de salirse de la vía y lanzarse contra la columna.