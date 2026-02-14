Naufragio en el río Amazonas deja dos muertos y siete desaparecidos en Manaos

Una barcaza con 80 pasajeros zozobró en el turístico Encuentro de las Aguas. Entre los 71 sobrevivientes, un bebé prematuro fue rescatado dentro de un refrigerador portátil.

(EFE) – Las autoridades brasileñas buscan este sábado a siete desaparecidos tras el naufragio de una barcaza ocurrido el viernes en el río Amazonas, cerca de Manaos. La embarcación, que se dirigía a Nova Olinda do Norte, volcó en el Encuentro de las Aguas por causas bajo investigación.

Dos personas fallecieron: una mujer y una niña de tres años, confirmó el gobierno de Amazonas.

Rescate y detenciones

Entre los 71 sobrevivientes se encuentra un bebé prematuro que fue colocado en un refrigerador portátil durante el siniestro junto a su madre, quien viajaba desde Manaos tras dar a luz. El piloto del barco fue detenido in fraganti por homicidio culposo y liberado tras pagar fianza. Pasajeros aseguraron haberle pedido que redujera la velocidad ante las fuertes olas.

Veinticinco buceadores y ocho embarcaciones participan en la búsqueda de los desaparecidos. El gobernador Wilson Lima expresó su solidaridad con las familias y afirmó que los equipos “siguen movilizados”.