El Palacio de Buckingham informó el sensible fallecimiento de la reina Isabel II a los 96 años en Escocia.

A primera hora de este jueves, el Palacio de Buckingham informó que los médicos de la reina mostraron preocupación por su salud. Inmediatamente, los familiares más cercanos de la monarca comenzaron a viajar hasta el Castillo de Balmoral.

Del mismo modo, simpatizantes de la corona comenzaron a reunirse frente a las puertas del castillo. Durante varios meses, la salud de Isabel II generó preocupaciones.

La monarca se ausentó de varios eventos durante la celebración de su Jubileo de Platino, por los 70 años de su reinado, en junio pasado. En ese momento, el Palacio de Buckingham dijo que la reina experimentó “ciertas molestias” durante el primer día de las celebraciones y que no asistiría al evento principal del segundo día.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha entregado mayores detalles sobre su deceso.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022