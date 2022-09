(CNN) – El Palacio de Buckingham informó este jueves que los médicos de la reina Isabel II están preocupados por su salud y que recomendaron la supervisión médica.

“Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica”, se lee en un comunicado.

El Palacio de Buckingham agregó que “la reina permanece tranquila y en el castillo de Balmoral“, en Escocia.

El príncipe Carlos y Camila viajaron a Balmoral, informó Clarence House este jueves. Carlos es el hijo mayor de la reina Isabel y el heredero al trono.

También el duque de Cambridge, el príncipe William, se está trasladando al castillo en Escocia, según dio a conocer el Palacio de Kesington.

Una fuente real le dijo a CNN este jueves que a los miembros inmediatos de la familia de la reina ya se les informó sobre la preocupación por su salud. Y desestimó los rumores de que la monarca haya sufrido una caída.

Durante varios meses, la salud de Isabel II, de 96 años, ha generado preocupaciones. La monarca se ausentó de varios eventos durante la celebración de su Jubileo de Platino, por los 70 años de su reinado, en junio pasado. En ese momento, el Palacio de Buckingham dijo que la reina experimentó “ciertas molestias” durante el primer día de las celebraciones y que no asistiría al evento principal del segundo día.

“La reina disfrutó mucho el desfile de cumpleaños y el desfile aéreo, pero experimentó algunas molestias“, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado de ese momento.

En años anteriores, la monarca rara vez cancelaba compromisos en el último minuto. Pero su edad avanzada le ha dificultado trabajar en el horario repleto, lleno de compromisos y citas oficiales, que ha definido la mayor parte de su reinado.

A medida que ha ido envejeciendo, la reina ha reducido su número de compromisos para centrarse en deberes constitucionales fundamentales como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y jefa de Estado, como la apertura de parlamentos y audiencias con el primer ministro y los nuevos embajadores en el Reino Unido. Comenzó a usar un bastón en público el año pasado.

En 2021, los funcionarios del palacio actuaron rápidamente para aliviar las preocupaciones sobre la salud de la monarca cuando canceló un viaje a Irlanda del Norte. Los temores se calmaron de inmediato cuando una fuente cercana al palacio le dijo a CNN que estaba de “buen ánimo”, pero luego se supo que había pasado la noche en el hospital, por lo que un portavoz del palacio llamó “investigaciones preliminares“.

Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido que asumió el cargo apenas el martes, reaccionó a la noticia sobre la salud de la reina Isabel II en su cuenta de Twitter: “Todo el país estará profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham. Mis pensamientos, y los pensamientos de las personas en todo el Reino Unido, están con su majestad, la reina y su familia en este momento”.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022