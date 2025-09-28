Mundo estados unidos

🔴 Tiroteo en una iglesia en Michigan deja múltiples heridos: La policía asegura que recinto está en llamas

Por CNN Chile

28.09.2025 / 13:38

El atacante fue abatido y no hay una amenaza en curso para el público, de acuerdo con el Departamento de Policía de Grand Blanc Township. La iglesia está actualmente en llamas.

(CNN) – Varias personas resultaron heridas en un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, este domingo, según la Policía.

La Policía insta al público a evitar el área mientras continúan las labores de emergencia.

Grand Blanc es un suburbio de Flint, Michigan.

Noticia en desarrollo…

