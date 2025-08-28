Minneapolis de luto por la muerte de dos niños asesinados en una iglesia: Esto se sabe de la investigación

El miércoles 27 de agosto, Robin Westman abrió fuego contra estudiantes en una iglesia católica de Minnesota, provocando la muerte de dos niños y dejando varios heridos. Según informó la Casa Blanca, el hecho está siendo investigado como un crimen de odio, aunque la policía local sostiene que aún no existe un motivo claro detrás del ataque.

(CNN) –La persona que atacó en la Escuela Católica Anunciación estaba “obsesionada con la idea de matar niños”, según el fiscal federal interino de Minnesota, Joe Thompson.

De acuerdo con “cientos de páginas de escritos”, Thompson dijo que estaba claro que la persona que atacó “quería matar niños, niños indefensos”.

“La persona que atacó consideró la agresión como una forma de golpear a los más vulnerables entre nosotros, mientras estaban en su situación más indefensa en la escuela y en la iglesia”, afirmó Thompson este jueves en una conferencia de prensa.

La persona que atacó tenía una “fascinación enfermiza” con tiroteos masivos anteriores, dice jefe de la policía

La persona que perpetró el tiroteo en Minneapolis tenía “una fascinación enfermiza” con ataques masivos anteriores, dijo el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

“Se trata de un individuo que, lamentablemente, como muchos otros autores de tiroteos masivos que hemos visto con demasiada frecuencia en este país y en el mundo, tenía una fascinación enfermiza con ataques previos”, señaló O’Hara.

La persona que atacó dejó “escritos muy perturbadores” que mostraban odio hacia varios grupos de personas y “fantaseaba con los planes de otros autores de tiroteos masivos”, agregó el jefe policial.

O’Hara pidió a los medios que dejaran de mencionar el nombre de la persona que atacó, al señalar que “el propósito de sus acciones era obtener notoriedad”.

Escritos muestran que la persona que atacó “parecía odiarnos a todos”, dice fiscal federal interino

La persona que abrió fuego contra estudiantes en una iglesia católica de Minnesota ayer “parecía odiarnos a todos”, dijo Joseph Thompson, fiscal federal interino del Distrito de Minnesota.

Thompson señaló que las autoridades investigan el motivo del ataque. Para ello, revisan “cientos de páginas de escritos” de la persona que atacó, explicó.

Los escritos incluyen comentarios sobre el plan y el estado mental, pero “más que nada, describen el odio de la persona que atacó. Odio puro e indiscriminado”.

“La persona que atacó expresó odio hacia casi todos los grupos imaginables. Expresó odio hacia personas negras. Expresó odio hacia personas mexicanas. Expresó odio hacia personas cristianas. Expresó odio hacia personas judías”, dijo Thompson.

“En resumen, la persona que atacó parecía odiarnos a todos. Su corazón estaba lleno de odio”, agregó.

La Casa Blanca confirmó que el FBI investiga el tiroteo como un crimen de odio

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó este jueves que el FBI está investigando el tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación como un crimen de odio, a pesar de que la policía local afirma no tener aún un motivo claro detrás del ataque.

“El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra los católicos”, declaró Leavitt hoy en una rueda de prensa, haciéndose eco de comentarios previos del director del FBI, Kash Patel.

Los investigadores siguen trabajando para comprender qué pudo haber impulsado a la persona atacante. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, declaró ayer que la atacante publicó un “manifiesto” en YouTube y que las autoridades están revisando el contenido para intentar determinar el motivo, que aún no tienen para investigar el tiroteo como un crimen de odio.

Leavitt también indicó que hay personal policial federal en Minnesota ayudando a las agencias locales. “Aún quedan muchos datos por comprender sobre estas circunstancias, así que seguiremos haciéndolo”, dijo.

Leavitt afirmó que un “servicio religioso sagrado fue profanado por un monstruo maligno” cuando comenzaron los disparos.

“La Casa Blanca y el FBI seguirán proporcionando información actualizada a medida que esté disponible”, añadió.

Minneapolis está de luto por la muerte de dos niños asesinados a tiros en la iglesia. Esto sabemos

Ayer, un atacante abrió fuego a través de las ventanas de una iglesia de Minneapolis, donde los niños asistían a una misa para celebrar la primera semana de clases en la Escuela Católica Anunciación.

El atacante mató a dos niños de 8 y 10 años e hirió a otras 17 personas, incluyendo 14 niños y tres feligreses octogenarios. Se espera que todos los heridos sobrevivan, según las autoridades.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y otros líderes instaron a la gente a ir más allá de los clichés y a tomar medidas para frenar la violencia armada en Estados Unidos, un llamado que también compartió el alcalde de Minneapolis.

“No digan que esto se trata solo de ‘pensamientos y oraciones’ ahora mismo”, dijo el alcalde Jacob Frey. “Estos niños estaban literalmente rezando”.

El ataque se suma a una serie de tiroteos mortales en Minnesota y fue el cuarto en 24 horas. Este es también el 44º tiroteo escolar en EE.UU. este año, y ha impulsado a algunos demócratas a renovar sus llamados a favor del control de armas.

Lo último desde Minneapolis: