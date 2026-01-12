Milicia iraquí dice a EE.UU. que “la guerra contra Irán no es un paseo” ante advertencias de Trump

La milicia de Iraq mantiene fuertes vínculos con Irán debido a conexiones de carácter religioso y cultural. Ante las declaraciones de Donald Trump sobre una posible opción militar frente a las manifestaciones contra el régimen, Kataib Hezbolá mostró su respaldo.

(CNN) –Kataib Hezbolá, la milicia más poderosa respaldada por Irán en Iraq, emitió hoy una advertencia a Estados Unidos, advirtiendo sobre un posible conflicto con Irán.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está considerando posibles opciones militares en Irán tras las mortíferas protestas en el país, considerando cumplir sus recientes amenazas de atacar al régimen si usa fuerza letal contra civiles.

En un comunicado, la milicia advirtió a Estados Unidos que “la guerra contra Irán no es un paseo, sino un fuego que, de encenderse, no se extinguirá hasta que se les restriegue la cara por la tierra, y pagarán el doble de lo que su codicioso amo pretende obtener en ganancias”.

Kataib Hezbolá también instó a los combatientes a solidarizarse con el pueblo iraní, describiendo la defensa de Irán como una defensa de los valores sagrados de la nación musulmana en general. También instó a los iraquíes y a los grupos aliados a permanecer vigilantes e ignorar “las voces de traidores y alarmistas”. Iraq, un país de mayoría chiíta, tiene fuertes vínculos con Irán debido principalmente a profundas conexiones religiosas y culturales compartidas.

La Casa Blanca afirma que los mensajes privados de Irán son “bastante” diferentes a los públicos

La Casa Blanca ha informado más recientemente. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró hoy a la prensa que los mensajes que la administración Trump recibe en privado de Irán difieren de lo que el régimen dice en público.

“Lo que se escucha públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración recibe en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorarlos”, declaró.

Presionado por Kevin Liptak de CNN sobre el objetivo del presidente Donald Trump en Irán, Leavitt afirmó que no quiere ver a gente “muerta en las calles de Teherán”.

“Ha dejado muy claro que no quiere ver a gente muerta en las calles de Teherán, y desafortunadamente, eso es algo que estamos viendo ahora mismo”, declaró Leavitt.

Recordemos: Trump ha amenazado con atacar al régimen iraní si usa fuerza letal contra civiles.

También confirmó que el principal enviado especial del presidente, Steve Witkoff, es y “seguirá siendo” un actor clave en las discusiones diplomáticas con Irán.

Con información de Samantha Waldenberg y Mohammed Tawfeeq, de CNN.