El origen de las protestas en Irán: De la interrupción de internet a las advertencias de Trump

Durante tres semanas se han registrado manifestaciones en Irán. El conflicto ha ido escalando: el gobierno ha efectuado interrupciones en el acceso a internet y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deslizado sus advertencias.

Al entrar Irán en su tercera semana de protestas, el número de muertos como resultado de las manifestaciones también ha aumentado drásticamente.

Casi 500 manifestantes han muerto hasta ahora, según la organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Activist New Agency (HRANA). CNN no puede verificar de forma independiente las cifras de víctimas de HRANA.

A continuación, un repaso de cómo comenzaron los acontecimientos actuales y cómo las protestas llegaron a este punto:

28 de diciembre: Comerciantes y comerciantes de bazares comienzan a tomar las calles, coreando consignas contra el régimen por su incapacidad para pagar el alquiler después de que la moneda del país, el rial, alcanzara mínimos históricos. 31 de diciembre: Un miembro de la fuerza paramilitar iraní Basij muere y otros 13 resultan heridos cuando las protestas se tornan violentas en la ciudad de Kuhdasht, en la provincia de Lorestán, según medios estatales. Esta es la primera muerte conocida relacionada con las protestas.

1 de enero: Al menos cinco personas mueren en dos enfrentamientos separados con la policía en diferentes provincias. Al menos tres de los asesinatos ocurren cuando los manifestantes irrumpen en una comisaría en la ciudad de Azna, en la provincia occidental iraní de Lorestán, según informa la agencia de noticias estatal Fars.

2 de enero: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que su país intervendrá si los manifestantes continúan siendo asesinados. El jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, declara a Trump en X que la interferencia estadounidense causaría “perturbaciones en toda la región y la destrucción de los intereses estadounidenses”.

4 de enero: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresa su apoyo a los manifestantes. Ese mismo día, las fuerzas de seguridad iraníes allanan un hospital en Ilam, donde arrestan a manifestantes heridos, una táctica habitual del aparato de seguridad.

8 de enero: El príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, en el exilio, insta a los iraníes a “salir a la calle y, como un frente unido, proclamar sus demandas”. Imágenes verificadas por CNN muestran protestas masivas en todo el país. Las autoridades cortaron el acceso a internet y las líneas telefónicas inmediatamente después del inicio de las protestas.

9 de enero: Las autoridades reprimen violentamente a la disidencia mientras los manifestantes continúan marchando. Testigos presenciales informan haber visto a las fuerzas de seguridad blandiendo armas militares y disparando contra la gente, con escenas en hospitales descritas como “completamente caóticas”.

11 de enero: El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, culpa de los continuos disturbios en su país a “terroristas” vinculados con el extranjero, quienes, según él, han incendiado bazares, mezquitas y sitios culturales. El número de muertos en las protestas aumenta rápidamente, con cientos de muertos según un recuento de HRANA.

Con información de Tal Shalev, Dana Karni y Billy Stockwell de CNN.