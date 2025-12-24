Más de un millón de documentos extra estarían relacionados con los archivos de Epstein, dice el Departamento de Justicia

Con la más reciente entrega de una tanda de archivos y la publicación de un sitio web para navegar entre estos, el Departamento de Justicia estadounidense informó que otro millón de documentos estarían relacionados con el millonario, y que durante los próximos días serán procesados.

(CNN) – El Departamento de Justicia dijo el miércoles que ha descubierto más de un millón de documentos potencialmente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein y que podría necesitar “algunas semanas más” para procesarlos y hacerlos públicos.

El departamento hizo la revelación en una publicación en X, diciendo que el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y el FBI habían informado al departamento sobre los nuevos documentos.

“El Departamento de Justicia recibió estos documentos del SDNY y el FBI para revisarlos y publicarlos, de conformidad con la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, los estatutos existentes y las órdenes judiciales”, decía la publicación.

Contamos con abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las redacciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorar algunas semanas más. El Departamento seguirá cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos, continuó la publicación.

El anuncio del miércoles se produce después de una semana de publicaciones intermitentes según lo exige una nueva ley de transparencia que el Congreso aprobó el mes pasado.

La fecha límite para publicar todos los materiales fue el viernes, y el Departamento de Justicia publicó una enorme cantidad de documentos ese mismo día. A esto le siguió otra entrega el sábado por la mañana y otra importante publicación el martes, que contenía varias referencias notables al presidente Donald Trump.

Un grupo bipartidista de legisladores y un número creciente de sobrevivientes del abuso de Epstein han criticado la publicación de los documentos por parte de la administración Trump.

Algunos han cuestionado las redacciones torpes y aparentemente aleatorias que protegieron a los colaboradores de Epstein del escrutinio. Otros críticos han expresado su enojo por los materiales con poca redacción que expusieron información de las víctimas .

La Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York es la oficina que investigó y acusó a Epstein en 2019 y continuó con un exitoso procesamiento por tráfico sexual contra su socia Ghislaine Maxwell en 2021.