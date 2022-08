(EFE) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el pasado lunes el apoyo de los movimientos sociales, sindicales y políticos de la “Argentina patriótica” y “peronista” para la recuperación del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en ese país desde junio pasado, así como para la liberación de su tripulación.

“Pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina”, dijo Maduro en un congreso con movimientos sociales venezolanos, transmitido por el canal estatal VTV.

El jefe de Estado aseguró que su país va a “dar una batalla con todas” sus “armas comunicacionales, sociales y políticas (…) por el avión” que está “secuestrado y (que) pretenden robar descaradamente en Argentina”, donde, señaló, “tienen secuestrados a los pilotos que no han cometido ningún delito (…) en ningún lugar del mundo”.

“Ahora se nos quiere robar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida ¿O sea que, a partir de ahora, un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo? ¿No hay dominio soberano? (…) ¿O es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?“, expresó.

El pasado martes, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a Argentina que le permita confiscar la aeronave venezolana-iraní retenida desde el pasado 6 de junio por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

Según EE.UU., el avión, de fabricación estadounidense, está sujeto a sanciones ya que su transferencia por parte de la empresa iraní Mahan Air a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), viola las leyes de exportación de la nación norteamericana.

Sobre la tripulación, integrada por 19 personas -5 iraníes y 14 venezolanos-, 12 fueron liberados el martes pasado por el juez que interviene en la causa, mientras que a los otros 7 decidió retenerlos.

Maduro aseguró que, por la falta de este “súper avión”, se perdieron “18 horas para que llegara la ayuda” enviada a Cuba “para apagar los incendios” provocados por explosión de tanques de petróleo en la localidad de Matanzas, en la isla caribeña, este fin de semana.

Chavismo acusa al gobierno argentino de “secuestro”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, exigió la devolución, lo “más pronto posible“, del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde principios de junio pasado, que, a su juicio, está “secuestrado” por el Gobierno de ese país, presidido por Alberto Fernández.

“Exigimos la devolución del avión venezolano al Gobierno del señor Fernández y que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más pronto posible, y que toda la tripulación sea puesta en nuestro país. Es un tema político del señor presidente Fernández”, dijo el considerado número dos del chavismo en conferencia, transmitida por el canal mencionado.

Cabello sostuvo que el avión está “secuestrado por Argentina” con “toda la intención de apoderarse de un bien que es de todos los venezolanos”.

“No entendemos cuál es el ensañamiento contra nuestro país. No entendemos. Sabemos que él (Fernández) tiene quién le da órdenes, porque eso es cumplir una orden del imperialismo. Después surge una orden judicial desde Miami, que ellos están dispuestos a cumplir, pero no están dispuestos a cumplir las leyes y ordenamientos del derecho internacional. A Estados Unidos sí les cumple”, señaló.

En tanto, más de un millar de personas simpatizantes del chavismo protestaron este martes en Caracas para exigir la devolución del avión retenido en en Argentina.

Los manifestantes -en su mayoría con la indumentaria roja, propia del oficialismo- marcharon desde distintas zonas de la capital hasta la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde los recibió el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez.

“En nombre de la Asamblea Nacional (…), en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, con quien conversé a altas horas de esta madrugada y les mandó a decir (que) cuando ese río de gente llegue a la Asamblea Nacional, dales mi abrazo agradecido, mi abrazo por su generosidad, por su solidaridad, por su fuerza, por su valentía, por su lealtad“, expresó el oficialista.