“Lo echo mucho de menos”: Lula da Silva recordó a Sebastián Piñera durante encuentro con el Presidente Gabriel Boric

(EFE/CNN Chile) – En el marco de la gira del Presidente Gabriel Boric a Brasil, su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva recordó un momento que compartió con Sebastián Piñera cuando este era mandatario.

“Fíjese que yo conviví con Uribe y tuve una relación extraordinaria con él, pese a ser un hombre de derecha. En el ámbito de la Unasur convivimos muy bien. A Piñera lo echo mucho de menos. Él me recibió en La Moneda y me visitó en São Paulo cuando yo ya no era presidente de Brasil. Me preguntó: ‘¿Usted ya no quiere ser presidente?’ Y me dijo que sí quería volver a serlo. Sin embargo, la relación que teníamos era muy buena. No importaba si a Alan García no le caía bien Chávez, o si yo no le caía bien a otra persona. Eso no importaba, porque estábamos discutiendo relaciones geopolíticas, relaciones entre Estados”, recordó Lula.

En cuanto al presente, el jefe de Estado brasileño enfatizó la importancia de ser “generoso” con sus pares latinoamericanos y no disputar cargos, ya sea en la OEA u otras organizaciones. En ese contexto, extendió una invitación a Boric para participar en la reunión del grupo Brics, que se realizará en julio de este año.

Además, complementó: “Su presencia en la reunión de la Celac en China es importante. Vamos a hacer gestiones para ver si es posible que usted se reúna con Xi Jinping”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará a Pekín en mayo para participar en la cumbre ministerial entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China, informaron fuentes oficiales.

El mandatario progresista estará en la capital del país asiático los días 12 y 13 de mayo, según confirmó la Presidencia brasileña en una nota.

Lula se suma así a lista de jefes de Estado de la región que acudirán a la cita, como el colombiano Gustavo Petro, cuyo Gobierno ostenta actualmente la presidencia rotativa del foro latinoamericano.

Será la cuarta reunión ministerial entre la Celac y China, que en las últimas décadas ha incrementado de forma notable su presencia en América Latina, hasta el punto de convertirse en el mayor socio comercial de muchos de los países de la región, como es el caso de Brasil.

Se espera que, al margen de la cumbre, Lula se entreviste con el líder chino, Xi Jinping.

El gobernante brasileño ya realizó una visita de Estado a Pekín en abril de 2023, en el primer año de su tercer mandato. Por su parte, Xi Jinping fue recibido con honores por Lula en noviembre del año pasado, en Brasilia, tras la cumbre de líderes del G20.

Antes de aterrizar en China, Lula viajará a Rusia, entre los días 8 y 10 de mayo, para participar en los actos de conmemoración del 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial.