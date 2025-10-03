La policía dice que una de las víctimas del ataque a la sinagoga de Manchester recibió disparos de agentes

La policía declaró que creía que las dos víctimas estaban acurrucadas detrás de una puerta en la sinagoga de la ciudad del norte de Inglaterra, tratando de evitar que el atacante entrara, cuando les dispararon.

(CNN) – Una de las víctimas que murieron en el ataque a la sinagoga de Manchester y otra que resultó herida probablemente fueron baleadas por oficiales armados que apuntaban al asesino, dijo la policía el viernes.

La policía dijo que creía que las dos víctimas estaban acurrucadas detrás de una puerta en la sinagoga de la ciudad del norte de Inglaterra, tratando de evitar que el atacante entrara, cuando les dispararon.

La confesión se produjo al día siguiente de que dos fieles judíos murieran y otros tres resultaran gravemente heridos en un atropello con un auto y apuñalamiento frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, un suburbio de Manchester, durante Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo.

El presunto atacante también fue abatido por la policía.

Ataque a sinagoga en Manchester

Aunque el ataque en Manchester conmocionó al país, muchos miembros de la comunidad judía de la zona dijeron que lo sentían inevitable. Varios residentes locales declararon a CNN que la gente hablaba cada vez más de mudarse a Israel, ya que ya no se sentían seguros en el Reino Unido.

El gran rabino británico, Ephraim Mirvis, señaló que el jueves era “el día que esperábamos no ver nunca, pero que en el fondo sabíamos que llegaría”, señalando el aumento de los incidentes antisemitas en el Reino Unido tras los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior guerra en Gaza.

El ataque y la reacción policial se produjeron en un lapso muy breve el jueves por la mañana.

La policía informó que agentes armados se desplegaron en el lugar tres minutos después de recibir una llamada de emergencia a las 9:31 a. m. que informaba de que un auto había atropellado a varias personas fuera de la sinagoga. Según la policía, los agentes dispararon a las 9:38 a. m.

El jefe de policía de Manchester, Stephen Watson, informó este viernes que una de las víctimas fallecidas “parecería haber sufrido una herida consistente con una herida de bala“, según un informe preliminar del patólogo del Ministerio del Interior.

Y que como la policía creía que el sospechoso, Jihad Al Shamie, no tenía un arma, deben haber sido los disparos de la policía los que alcanzaron a las víctimas.

“Los únicos disparos fueron realizados por los oficiales de armas de fuego autorizados de GMP mientras trabajaban para evitar que el delincuente ingresara a la sinagoga y causara más daño a nuestra comunidad judía”, agregó Watson.

“Por lo tanto, se deduce que, sujeto a un examen forense más profundo, esta lesión lamentablemente pudo haber sido una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgentemente requerida tomada por mis oficiales para poner fin a este ataque brutal”.

Las víctimas del ataque a la sinagoga de Manchester

La policía afirmó que los agentes en el lugar dispararon, confirmando posteriormente la muerte del agresor. Un video del lugar muestra a policías armados gritando instrucciones a transeúntes y fieles dentro de la sinagoga, mientras apuntaban con sus armas a una persona que yacía en el suelo.

Los dos hombres muertos en el ataque fueron identificados por la policía como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66. La policía no dijo cuál de los dos hombres se cree que fue baleado por los oficiales.

La policía informó que tres personas estaban recibiendo tratamiento en un hospital por las lesiones sufridas durante el ataque. Una sufrió una herida de bala, otra fue apuñalada y la tercera fue atropellada por el vehículo involucrado en el ataque.

Mirvis dijo el viernes que él y su esposa Valeria visitaron a las tres personas que resultaron heridas en el ataque y pidieron a la gente que orara por ellos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también visitó el lugar del ataque el viernes.

Hablando después del ataque del jueves, Starmer afirmó que “haría todo lo que esté a mi alcance para garantizar” la seguridad que “toda persona judía en este país” merece.

Más tarde el viernes, multitudes de dolientes se congregaron en Manchester para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el ataque. El rabino de Heaton Park, Daniel Walker, calificó a las dos víctimas como “hombres verdaderamente maravillosos y especiales”, antes de presidir un minuto de silencio.

También en la vigilia, el viceprimer ministro británico, David Lammy, prometió no dejar nunca de luchar contra el terrorismo en medio de las protestas de la multitud. “Por eso nos oponemos a los terroristas que buscan dividirnos, que quieren enfrentar a nuestros vecinos”, declaró.

Los judíos constituyen una pequeña minoría de la población del Reino Unido: poco menos de 300.000 personas que viven en Inglaterra y Gales se identificaron como judías, según el censo más reciente de 2021.

Pero la comunidad se siente cada vez más atacada, con el número de incidentes antisemitas aumentando en la última década y alcanzando nuevos niveles récord el año pasado, según Community Security Trust (CST), una organización benéfica que monitorea los incidentes y protege a los judíos británicos del terrorismo y el antisemitismo.

La Policía Metropolitana de Londres instó a los organizadores de las protestas en apoyo del grupo prohibido Palestine Action, previstas para este fin de semana, a cancelar las reuniones a la luz de los acontecimientos de Manchester.

“El horrible ataque terrorista que tuvo lugar ayer en Manchester habrá causado gran temor y preocupación en comunidades de todo el Reino Unido, incluida aquí en Londres”, dijo la policía.

“Sin embargo, en un momento en el que queremos desplegar a todos los agentes disponibles para garantizar la seguridad de esas comunidades, tenemos que planificar una reunión de más de 1.000 personas en Trafalgar Square el sábado en apoyo de una organización terrorista”, añadieron.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, instó a su homóloga británica, Yvette Cooper, en un llamado a adoptar una postura firme contra lo que llamó el “movimiento antisemitista tóxico” en el Reino Unido.

“Sa’ar planteó la necesidad de enfrentar las marchas y manifestaciones propalestinas que tienen un carácter antisemita y a veces incluyen un apoyo explícito al terrorismo”, indicó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lammy hizo un llamado a quienes piensan asistir a las protestas de este fin de semana a “reflexionar con toda dignidad humana, gracia y comprensión, a detenerse y a dar un paso atrás”.

Char Reck y Billy Stockwell de CNN contribuyeron con este informe.