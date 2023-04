(CNN en Español) – El opositor venezolano Juan Guaidó ya se encuentra en Miami, luego del periplo que lo llevó desde Venezuela a Colombia y desde allí, finalmente, a Estados Unidos. ¿Por qué estaba en Bogotá si no había sido invitado por el Gobierno colombiano a la conferencia sobre la situación de Venezuela? ¿Por dónde entró a Colombia? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió allí? Las versiones hasta el momento son, por momentos, contradictorias. Esto es lo que debes saber.

Guaidó dijo que llegó a Colombia el lunes por invitación del canciller de Colombia, Álvaro Leyva, para asistir a una cumbre organizada por el presidente Gustavo Petro en Bogotá que tiene como objetivo alentar acercamientos entre el Gobierno y la oposición de Venezuela.

Pero Leyva negó que se hiciera la invitación y aseguró este martes que Guaidó ingresó a territorio colombiano de manera inapropiada y que corría riesgo porque “en Colombia se cumple la ley”.

Leyva dijo este martes en Bogotá que el Gobierno de Colombia nunca supo que Guaidó estaba en territorio nacional, sino que por cuenta de las propias declaraciones del político que el Ejecutivo se enteró de su presencia en territorio colombiano.

“Juan Guaidó pasa la frontera sin conocimiento de Colombia“, dijo Leyva. “Nunca supimos que él estaba en Colombia hasta tanto él no lo deja saber”.

“Naturalmente, Migración se cuestionó inmediatamente qué era lo que había acontecido. Finalmente, se supo y por boca de un alto funcionario de los Estados Unidos en dónde estaba, lo cual permitió que Migración se acercara y naturalmente le pidiera que se permitiera ser conducido a El Dorado para efectos de salir al exterior prontamente”.

El canciller de Colombia dijo “este no es un país que expulse” ciudadanos, sino que “simplemente busca que se cumpla la Constitución y la ley”.

Guaidó describió la situación con palabras muy distintas en un video publicado en redes antes de partir a Estados Unidos: “Después de 70 horas de camino para llegar a Bogotá, saltándome la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me obligaron a salir de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió, lamentablemente, hoy a Colombia”.

Guaidó dijo que los funcionarios de Migración Colombia lo trataron bien pero que su salida fue “abrupta” y que le preocupa el bienestar de su familia y de su equipo de trabajo en Venezuela.

The US stands with @jguaido & the Venezuelan people as they continue struggling against dictatorship, criminality & crimes against humanity. Colombia's unfortunate decision—which came as the Maduro regime threatened Guaidó & his family—is inconsistent with our shared values. https://t.co/lQZKUQY4QM

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) April 25, 2023