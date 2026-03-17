Israel afirma haber asesinado al jefe de la fuerza paramilitar Basij de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que la muerte de Gholamreza Soleimani “constituye un golpe significativo adicional para las estructuras de mando y control de seguridad del régimen”.

Las fuerzas de Israel anunciaron que el lunes abatieron al jefe de la fuerza paramilitar de Irán Basij en un ataque selectivo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que la muerte de Gholamreza Soleimani “constituye un golpe significativo adicional para las estructuras de mando y control de seguridad del régimen”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no han especificado dónde murió.

Una fuente israelí familiarizada con el asunto declaró a CNN que otros altos mandos de las fuerzas Basij también habían muerto.

Soleimani fue nombrado jefe de la milicia Basij por el líder supremo Ali Jamenei en julio de 2019. Durante su mandato, la Basij desempeñó un papel importante en la represión de las protestas antigubernamentales, incluidas las manifestaciones de 2019.

Debido a su presunta participación en estas represiones, Soleimani fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países.

La Basij es una milicia de voluntarios adscrita a la Guardia Revolucionaria iraní que vela por la seguridad interna, reprime la disidencia y moviliza a la población civil en apoyo del régimen.

Irán aún no ha confirmado su presunta muerte.