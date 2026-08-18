Irán publica lista de exigencias que EE. UU. debe cumplir antes de reabrir el estrecho de Ormuz

(CNN) – El presidente del Parlamento iraní publicó hoy una lista de exigencias que Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, entre las que se incluyen el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y el fin de “todas las amenazas y operaciones militares”.

El estrecho de Ormuz ha sido una pieza clave en las negociaciones durante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Irán lo ha mantenido prácticamente cerrado desde que comenzaron los combates a finales de febrero.

Esta vía fluvial, que discurre entre Irán y Omán, sirve como ruta principal para el transporte de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita, Iraq y Kuwait al resto del mundo.

Irán controla la parte norte del estrecho. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), unos 20 millones de barriles de petróleo, aproximadamente una quinta parte de la producción mundial diaria, solían transitar por el estrecho cada día.

La EIA considera este canal un “punto crítico para el transporte de petróleo”. De acuerdo a la EIA, “existen muy pocas alternativas para extraer el petróleo del estrecho si se cierra”.

El estrecho también transporta aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado.

Los analistas energéticos han advertido que es probable que los precios del petróleo y del gas natural se mantengan elevados hasta que el estrecho sea transitable, incluso mientras Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos buscan expandir otras rutas para llevar su crudo al mercado.

De manera paralela, los precios del petróleo alcanzaron hoy su nivel más alto desde julio, a medida que se desvanecen las esperanzas de los operadores de una pronta resolución al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subieron un 0,1% hasta los US$ 91 por barril a primera hora de la mañana (hora del este).

Billy Stockwell y Aida Karimi, de CNN, contribuyeron a este reportaje.