Irán lanza ofensiva contra Israel y provoca explosiones en Tel Aviv

(CNN / CNN Chile) — El gobierno iraní confirmó que han comenzado las represalias contra Israel, según informó el medio estatal IRNA.

Estas acciones se iniciaron la noche del viernes, hora local.

Los recientes ataques israelíes contra Irán, realizados el jueves, marcaron un punto sin precedentes al dirigirse directamente contra el programa nuclear iraní y altos mandos militares. Los bombardeos continuaron en diversas ciudades iraníes, incluyendo nuevos impactos reportados en Teherán, según medios oficiales de ese país.

En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores iraní advirtió que Israel sufrirá consecuencias profundas por estas agresiones.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a través de su cuenta en X que “todo Israel está bajo fuego” debido al lanzamiento de proyectiles por parte de Irán, evidenciando una escalada significativa en el conflicto entre ambos países.

🚨All of Israel is under fire as Iran fires projectiles🚨 pic.twitter.com/eqEGzQMiCc

— Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025