Investigadora de laboratorio ruso especializado en la peste muere por infección “desconocida”

(CNN Español)— Decenas de personas están aisladas, según reportes, después de que una trabajadora de un laboratorio ruso perteneciente a un instituto dedicado al estudio de la peste y otras enfermedades infecciosas muriera a causa de una enfermedad no revelada.

La investigadora, una técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia de Irkutsk, en la ciudad de Shelekhov, murió tras ser diagnosticada con una neumonía de origen “desconocido”, según Rospotrebnadzor, la agencia rusa encargada de las enfermedades infecciosas.

La agencia restó importancia a la relación entre la muerte de la investigadora y su trabajo.

“No se detectaron microorganismos relacionados con las funciones profesionales de la empleada en las muestras tomadas de la paciente”, afirmó, y añadió que la “situación epidemiológica” en la región era estable.

No obstante, la directora de la agencia, Anna Yuryevna Popova, viajó a Irkutsk el viernes, según el gobernador local, Igor Kobzev, para lo que describió como una reunión extraordinaria de la comisión regional antiepidémica.

La reunión estuvo relacionada con un “caso sospechoso de una infección particularmente peligrosa que afecta a un residente de la región”, dijo Kobzev en Telegram.

Contactado por teléfono el lunes, el instituto donde trabajaba la investigadora dijo a CNN que no haría comentarios sobre el incidente.

Medidas antiepidémicas

Las autoridades regionales están implementando un “conjunto integral de medidas antiepidémicas”, según Maxim Modin, alcalde del distrito de Shelekhovsky, en el este de Rusia, cerca de la frontera con Mongolia.

El área de hospitalización del centro médico donde fue atendida la trabajadora fue puesta en cuarentena, y varios departamentos dejaron de dar de alta o admitir pacientes, dijo Modin. Otros hospitales de la región también fueron cerrados, según informes de medios locales.

Funcionarios confirmaron la muerte de la mujer la semana pasada.

Ekaterina, residente de Shelekhov, dijo a CNN el lunes que no había cambios visibles en la ciudad, pero que los habitantes estaban inquietos. “Mis conocidos están entrando un poco en pánico”, dijo.

Otro residente, que pidió permanecer en el anonimato, dijo estar “conmocionado” por la noticia.

Informes no oficiales, incluido uno del medio regional independiente Liudi Baikala, señalaron que casi 200 personas están bajo observación.

No se han reportado casos de enfermedades infecciosas entre el personal del instituto en los últimos 10 días, y todos los contactos recientes de la empleada están siendo sometidos a pruebas y exámenes, dijo Modin.

En su único comentario sobre el incidente, el Kremlin dijo que la gente solo debería confiar en las actualizaciones provenientes de la agencia oficial.

“Hay que basarse en las declaraciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de escuchar diversos rumores y especulaciones”, dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Mortal, pero no se transmite fácilmente

Angela Rassmussen, viróloga de la Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas, dijo a CNN que, aunque la peste neumónica es mortal, no es muy transmisible y una persona tendría que estar expuesta a una alta carga viral para enfermarse.

En ese sentido, es diferente de enfermedades respiratorias como el covid, dijo.

Hay peste endémica entre la fauna silvestre en algunas partes de Siberia, añadió Rassmussen.

Según su sitio web, el Instituto Antipeste emplea a unos 95 investigadores y es un importante centro de salud pública responsable de vigilar y prevenir brotes de infecciones bacterianas y virales de alto riesgo en Siberia y el Lejano Oriente ruso.

El jefe de la vecina república de Buriatia, Alexei Tsydenov, dijo anteriormente que la empleada murió “posiblemente de peste”. También señaló que “no hay brotes de peste” en Buriatia.

La peste neumónica es uno de los tres tipos de peste causados por la bacteria Yersinia pestis.

Los otros dos tipos suelen propagarse por contacto con pulgas infectadas, animales o tejidos infectados.

Una planta de aluminio cercana al laboratorio indicó a su personal que usara mascarillas como medida de precaución. El director de la Planta de Aluminio de Irkutsk, Artem Fominikh, señaló que circulaban “informes contradictorios” y pidió calma.

La infección en la región de Irkutsk “muy probablemente no sea peste, pero incluso si se confirma, no habrá propagación de esta enfermedad”, dijo el viernes Gennady Onishchenko, exdirector de Rospotrebnadzor.

Onishchenko dijo a la agencia estatal de noticias TASS que la llegada del clima frío probablemente impediría la transmisión.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo a CNN el domingo que estaba al tanto de la posible muerte por peste neumónica en Rusia.

“Estamos siguiendo de cerca la situación con los CDC y nuestros otros socios interinstitucionales”, dijo el portavoz. “Muchos detalles no han sido confirmados. Alentamos a las autoridades rusas a compartir información precisa de manera rápida y abierta”.

Los pacientes con peste neumónica desarrollan fiebre, dolor de cabeza, debilidad y “una neumonía de rápida evolución con dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos y, en ocasiones, mucosidad con sangre o acuosa”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

La Organización Mundial de la Salud señala que la peste tiene una alta tasa de mortalidad, pero también se trata fácilmente con antibióticos.