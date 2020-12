(CNN) – El final del mandato de Donald Trump ha estado marcado por un renovado interés en los indultos y conmutaciones, tanto del presidente como de miembros de su círculo íntimo que buscan protección antes de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo.

Si bien Trump ha seguido insistiendo falsamente en que ganó las elecciones presidenciales en lugar de Biden, el indulto del presidente al ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn fue una señal de que Trump entiende que su mandato está llegando a su fin.

El presidente anunció una ola de indultos en los días previos a Navidad, lo que dio inicio a lo que se espera que sea un aluvión de indultos y conmutaciones en las próximas semanas antes de que concluya su tiempo en el cargo.

Lee también: Acuerdo Estados Unidos-Marruecos: Estrategias y éxitos en política exterior

Los socios de Trump apelan al presidente con la esperanza de obtener indultos antes de que deje el cargo, dijo el pasado martes a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

La lista incluye a Rudy Giuliani, quien ha liderado las batallas legales del presidente para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y privar del derecho al voto a millones de votantes en su papel como abogado personal de Trump.

Y, desde las elecciones, Trump ha discutido la posibilidad de otorgar indultos preventivos a varias personas cercanas a él. Esto incluiría a sus hijos, su yerno y Giuliani, confirmó una fuente separada de la familia a CNN.

Trump a menudo ha pasado por alto a la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia para decidir a quién se le concede el indulto. En cambio, el presidente ha optado por actuar en base a los llamados de celebridades, medios conservadores o sus aliados republicanos.

Lee también: Biden recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Roger Stone

Trump anunció el 23 de diciembre que indultó a su viejo amigo Stone. A Stone lo condenaron por crímenes que incluyeron mentirle al Congreso en parte, dijeron los fiscales, para proteger al presidente. Meses atrás, el presidente conmutó la pena de prisión de Stone días antes de que se presentara a una prisión federal en Georgia.

Charles Kushner

Trump también anunció el 23 de diciembre que indultó a Charles Kushner, el padre del yerno del presidente, Jared Kushner. Kushner había cumplido condena hace más de una década después de declararse culpable de 16 cargos de evasión de impuestos, un cargo de represalias contra un testigo federal, su cuñado, y otro cargo de mentir a la Comisión Federal Electoral.

Paul Manafort

Trump indultó a Manafort, su ex jefe de campaña de 2016, el 23 de diciembre. En ese momento, Manafort cumplía lo que restaba de su sentencia de prisión de 7,5 años desde su casa, luego de que lo liberaran meses atrás debido a las preocupaciones por la posibilidad de que contrajera coronavirus. Un jurado de delitos fiscales y bancarios condenó a Manafort en agosto de 2018. Luego se declaró culpable de conspiración y obstrucción de la justicia

Lee también: “La difícil” de Bad Bunny aparece entre las canciones favoritas del 2020 de Barack Obama

Margaret Hunter

Trump indultó a Margaret Hunter, la esposa del ex representante republicano Duncan Hunter de California, el 23 de diciembre, un día después de indultar a su esposo. Margaret Hunter fue sentenciada en agosto a ocho meses de confinamiento domiciliario después de que se declarara culpable de uso indebido de fondos de campaña.

George Papadopoulos

Trump anunció el 22 de diciembre que había otorgado un indulto a Papadopoulos, un ex asistente de campaña de 2016 que se declaró culpable de mentir a los investigadores durante la investigación de Rusia.

Alex van der Zwaan

El abogado holandés, sentenciado a 30 días de cárcel después de declararse culpable de mentir a los investigadores de Mueller, recibió un indulto de Trump el 22 de diciembre. Van der Zwaan pasó casi un mes en prisión antes de que lo deportaran a Europa en junio de 2018.

Lee también: Ciudadanos de Palm Beach rechazan a Trump como vecino: No quieren visitas de “locos neonazis”

Duncan Hunter

El presidente indultó al ex congresista republicano de California el 22 de diciembre. A Hunter lo sentenciaron a principios de año a 11 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por cargos relacionados con el uso indebido de más de US$ 200.000 de fondos de campaña para fines personales.

Chris Collins

Trump indultó a Collins, un ex congresista republicano de Nueva York, el 22 de diciembre. Collins se declaró culpable en octubre de 2019 de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y un cargo de hacer una declaración falsa. Al momento del indulto, cumplía su sentencia de prisión de 26 meses.

Michael Flynn

Trump anunció el 25 de noviembre que le otorgaría a Flynn, su ex asesor de Seguridad Nacional, un indulto que lo exonera de todo lo relacionado con la investigación que el FBI llevó a cabo sobre sus contactos con Rusia, su cooperación durante la investigación de Mueller y otros casos que Mueller podría haber investigado, y sus revelaciones sobre el cabildeo secreto a favor de Turquía en 2016 antes de convertirse en el primer asesor de Seguridad Nacional de Trump.

Lee también: COVID-19 cobra la vida de más de una persona por minuto en Estados Unidos

Alice Marie Johnson

Trump otorgó a Johnson, condenada por primera vez por un delito no violento vinculado a drogas, un indulto el 28 de agosto. Trump había conmutado su sentencia de prisión en 2018, una semana después de que Kim Kardashian West abogara por la liberación de Johnson durante una reunión en la Oficina Oval.

Jon Ponder

Ponder, un ladrón de bancos convicto y fundador y director ejecutivo de Hope for Prisoners, recibió un indulto total de Trump el 25 de agosto. Un video de Trump en el que indulta a Ponder se publicó durante la segunda noche de la Convención Nacional Republicana.

Edward J. DeBartolo Jr.

Trump concedió el indulto al ex propietario del equipo San Francisco 49ers DeBartolo el 18 de febrero. DeBartolo se declaró culpable en 1998 de no denunciar un delito en un caso de soborno, que llevó al ex gobernador de Luisiana Edwin W. Edwards a ser enviado a una prisión federal.

Lee también: Biden: “Estados Unidos se reincorporará al Acuerdo de París el primer día de mi presidencia”

Bernard Kerik

El 18 de febrero, Trump indultó al excomisionado de policía de Nueva York Kerik, quien cumplió tres años en una prisión federal por cargos que incluyen fraude fiscal y mentir a los funcionarios, y fue un exsocio comercial del aliado de Trump y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.

Otros indultados por Trump: