Un gran incendio se produjo este jueves en el puerto de Beirut, en Líbano, la misma zona donde hace poco más de un mes se registró una gigantesca explosión que dejó más de 170 muertos y sobre seis mil heridos.

El siniestro, que los bomberos aún trabajan en controlar, ocurrió en un almacén de aceites y neumáticos en el mercado libre de impuestos del puerto, según informó el ejército libanés.

Lee también: “El milagro de Beirut”: Bebé nació durante la explosión en El Líbano

Los esfuerzos por extinguir las llamas incluyen el despliegue de helicópteros del ejército.

Videos difundidos en las redes sociales muestran una gran columna de humo en el lugar.

The sky has turned black again in Beirut. pic.twitter.com/8Z8OSVu4QD

— Liz Sly (@LizSly) September 10, 2020