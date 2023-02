(EFE) – Las autoridades de Hong Kong anunciaron hoy una gran campaña por valor de 2 mil millones de dólares hongkoneses para impulsar el turismo, los negocios y la inversión, que incluirá el regalo de 500 mil pasajes de avión a visitantes y residentes de la ciudad.

El secretario de Finanzas hongkonés, Paul Chan, reveló este jueves que espera que la campaña, bautizada “Hola Hong Kong“, logre atraer más de 200 actos empresariales, culturales y turísticos.

El objetivo de la campaña, que se presentó con bailarines y luces de neón en el principal centro de convenciones de la ciudad, es que Hong Kong retome la actividad después de tres años de crisis y restricciones sanitarias por la pandemia.

Además del medio millón de billetes de avión gratuitos, la administración ofrecerá a los turistas cupones para gastar en más de cien restaurantes, hoteles y otros lugares de interés turístico.

Las autoridades no especificaron cómo optar a los boletos, aunque señalaron que las aerolíneas involucradas harán anuncios pronto sobre cuándo y cómo se distribuirán.

“Hello, Hong Kong!” We're ready to welcome you back.

Let’s follow Hong Kong stars like Aaron Kwok & Sammi Cheng to explore the city! We will also be giving away 500,000 free air tickets and vouchers to enjoy a welcome drink! More details: https://t.co/dWxOUhrCwX#HelloHongKong pic.twitter.com/APFjKozJY6

