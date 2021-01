El polémico adherente a Donald Trump, Tim Gionet, más conocido como Baked Alaska, fue uno de los manifestantes que estuvo en el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el pasado miércoles 6 de enero.

Según una transmisión en vivo que realizó el propio Gionet, ingresó al recinto arengando y entrevistando a otros participantes de la toma sin portar mascarilla.

En los últimos días, los sitios estadounidenses como el The New York Post y The Daily Dot revelaron que el hombre estaba contagiado de COVID-19 antes irrumpir en el Capitolio.

El diagnóstico fue confirmado por el mismo Baked Alaska, quien a través de un streaming realizado el lunes 4 de enero -dos días antes del asalto-, contó que “tengo que demandar al tipo de seguridad (de un bar) por contagiarme de COVID-19″.

“¿Se acuerdan que dije que me estaba escupiendo en la cara? Me hice una prueba literalmente el día anterior y dio negativo. Y entonces ese tipo ¡me escupió en la cara! Y ahora soy positivo. Lo voy a demandar. Voy a demandar al bar Gilligan”, denunció.

Cabe mencionar que en octubre de 2020, YouTube prohibió el canal del polémico streamer tras publicar una serie de videos en que se le veía agrediendo a trabajadores de un local comercial porque le pedían que usara mascarilla.

Hasta el momento, se desconoce si Gionet es uno de los 86 detenidos por participar en el hecho.