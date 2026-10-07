Henri Kagan y Kenso Soai reciben el Premio Nobel de Química 2026 por descifrar el misterio de las moléculas espejo

(CNN) — El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri B. Kagan y Kenso Soai por su trabajo pionero en el campo de la química asimétrica, al desentrañar el misterio de cómo las moléculas existen como imágenes especulares no idénticas entre sí.

Ambos compartirán el premio dotado con 12 millones de coronas suecas (US$ 1,2 millones), que anunció el miércoles la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo.

Su trabajo se basa en el concepto de quiralidad: la propiedad por la cual la estructura de las moléculas puede ser una imagen especular de otra, algo así como nuestras manos. En la naturaleza, la mayoría de las moléculas suelen presentarse casi siempre en una sola variedad —un fenómeno conocido como homoquiralidad—, lo que durante mucho tiempo ha desconcertado a los científicos.

“Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir la homoquiralidad de forma espontánea. Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares”, declaró Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

A principios de la década de 1980, Kagan halló formas de manipular reacciones químicas mediante distintos tipos de catalizadores, lo que permitió a los científicos generar un mayor exceso de una de las moléculas que son imagen especular de la otra.

Soai partió de esta base para diseñar una reacción química en la que solo se formaba una de las dos imágenes posibles. “A excepción de la propia vida, nadie había logrado antes tal hazaña”, señaló el Comité Nobel.

David Pendlebury, jefe de análisis de investigación del Instituto de Información Científica de Clarivate, dijo que este trabajo abre nuevas vías para los químicos que exploran cómo surge la complejidad molecular.

“El Premio Nobel de Química de este año reconoce descubrimientos cuya influencia se ha desarrollado a lo largo de décadas”, comentó.

“El galardón nos recuerda que los avances transformadores suelen surgir de una investigación constante, impulsada por la curiosidad, y que la importancia de los descubrimientos científicos fundamentales puede tardar muchos años, o incluso décadas, en ser plenamente apreciada”.