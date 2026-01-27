Gregory Bovino, comandante del ICE, es retirado de Minneapolis tras controversia por dos muertes de civiles

(EFE) – El comandante general de la Patrulla Fronteriza a cargo de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Gregory Bovino, dejará Minneapolis este martes, en un contexto marcado por la polémica tras la muerte de dos civiles durante procedimientos encabezados por agentes federales.

De acuerdo con información citada por The New York Times, Bovino —responsable de la aplicación de la ley migratoria en la ciudad bajo directrices del presidente Donald Trump— abandonará Minnesota luego de las críticas generadas por el actuar del ICE y por declaraciones realizadas tras uno de los operativos fatales.

La decisión se conoce días después de que el mandatario anunciara en su red Truth Social el envío de Tom Homan, denominado “zar de la frontera” y veterano funcionario migratorio, a Minneapolis para liderar el despliegue federal en la zona.

Según el mismo medio, la salida de Bovino se produce luego de que afirmara, sin sustento, que uno de los hombres abatidos por agentes federales tenía intenciones de atacar a personal policial. Estas declaraciones intensificaron los cuestionamientos públicos y políticos en torno al operativo.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, señaló que parte de los agentes federales también comenzaría a retirarse de la ciudad este martes, tras una conversación telefónica sostenida el lunes con el presidente Trump, de la cual no entregó mayores detalles.

Los movimientos se dan tras la muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años, quien falleció el sábado pasado tras recibir disparos de agentes del ICE en Minneapolis, y el deceso de Renée Good, ocurrido el 7 de enero, también a raíz de disparos efectuados por un agente migratorio.

En paralelo, el presidente Trump sostuvo una reunión de más de dos horas en el Despacho Oval con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y con Corey Lewandowski, uno de sus principales asesores, según personas informadas citadas por The New York Times.

En ese encuentro, el mandatario no habría planteado cambios en sus cargos, aunque la cita fue interpretada como una señal de preocupación por la reacción pública tras la muerte de Pretti.