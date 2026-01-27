Mundo estados unidos

Gregory Bovino, comandante del ICE, es retirado de Minneapolis tras controversia por dos muertes de civiles

Por CNN Chile

27.01.2026 / 11:15

{alt}

La salida del jefe de operaciones del ICE en la ciudad ocurre tras las críticas por el fallecimiento de dos civiles y mientras el gobierno de Donald Trump redefine el despliegue federal en Minnesota.

(EFE) – El comandante general de la Patrulla Fronteriza a cargo de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Gregory Bovino, dejará Minneapolis este martes, en un contexto marcado por la polémica tras la muerte de dos civiles durante procedimientos encabezados por agentes federales.

De acuerdo con información citada por The New York Times, Bovino —responsable de la aplicación de la ley migratoria en la ciudad bajo directrices del presidente Donald Trump— abandonará Minnesota luego de las críticas generadas por el actuar del ICE y por declaraciones realizadas tras uno de los operativos fatales.

La decisión se conoce días después de que el mandatario anunciara en su red Truth Social el envío de Tom Homan, denominado “zar de la frontera” y veterano funcionario migratorio, a Minneapolis para liderar el despliegue federal en la zona.

Según el mismo medio, la salida de Bovino se produce luego de que afirmara, sin sustento, que uno de los hombres abatidos por agentes federales tenía intenciones de atacar a personal policial. Estas declaraciones intensificaron los cuestionamientos públicos y políticos en torno al operativo.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, señaló que parte de los agentes federales también comenzaría a retirarse de la ciudad este martes, tras una conversación telefónica sostenida el lunes con el presidente Trump, de la cual no entregó mayores detalles.

Los movimientos se dan tras la muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años, quien falleció el sábado pasado tras recibir disparos de agentes del ICE en Minneapolis, y el deceso de Renée Good, ocurrido el 7 de enero, también a raíz de disparos efectuados por un agente migratorio.

En paralelo, el presidente Trump sostuvo una reunión de más de dos horas en el Despacho Oval con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y con Corey Lewandowski, uno de sus principales asesores, según personas informadas citadas por The New York Times.

En ese encuentro, el mandatario no habría planteado cambios en sus cargos, aunque la cita fue interpretada como una señal de preocupación por la reacción pública tras la muerte de Pretti.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

Mundo "Lo peor de lo peor": EE.UU. revela lista de los 42 chilenos que figuran entre los peores criminales arrestados por el ICE
Gregory Bovino, comandante del ICE, es retirado de Minneapolis tras controversia por dos muertes de civiles
IPSA abre al alza y se acerca a los 11.600 puntos tras nuevo récord en la Bolsa de Santiago
Alcaraz y Zverev protagonizarán la primera semifinal del Australian Open 2026: ¿Cuándo juegan?
"Poco elegante": Trinidad Steinert recibe dura crítica de exlíder de fiscales por contacto anticipado en su designación en Seguridad
Juzgado de Los Lagos accedió a petición para demoler estructuras en predio de Julia Chuñil