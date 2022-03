(CNN) – La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que habló este viernes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y le aseguró una “respuesta rápida” a la solicitud de financiación de emergencia de Ucrania.

“Acabo de hablar con el presidente Volodímir Zelenski y le he expresado mi alta estima por su fortaleza y liderazgo”, dijo Georgieva en un tuit este viernes.

Just spoke w/ President @ZelenskyyUA and expressed my high regard for his fortitude & leadership.

The IMF is committed to supporting #Ukraine and its people. 🇺🇦 I assured @ZelenskyyUA of swift response to Ukraine's request for IMF emergency financial assistance.

