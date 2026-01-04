“Esto no tiene precedentes”: Experto explica el complejo camino judicial que enfrentará Nicolás Maduro en EE.UU.

El análisis del editor de la Escuela de Leyes de Harvard, Cristián Farías, aborda las dudas legales que rodean la captura del mandatario venezolano, los cargos por narcotráfico que enfrentará en tribunales federales y las tensiones constitucionales que abre la ofensiva impulsada por Donald Trump.

La captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro abre un proceso judicial inédito en Estados Unidos, tanto por su alcance político como por las dudas legales que genera. Así lo planteó el periodista y abogado Cristián Farías, editor en Harvard Law School, en una entrevista en la que analizó los escenarios que se abren tras la ofensiva liderada por el presidente Donald Trump.

“Desde el punto de vista del derecho constitucional estadounidense y del derecho internacional, lo que hizo Trump es ilegal. No hay precedentes para algo así”, afirmó Farías. A su juicio, la situación se agrava con el anuncio de que Estados Unidos administrará Venezuela sin el respaldo del Congreso: “Decir que se va a estar a cargo de otro país hasta que las cosas se normalicen, sin autorización del Congreso, es derechamente descabellado”.

El abogado explicó que una acción prolongada —como una ocupación o administración directa— requiere aprobación legislativa y recursos que hoy no están autorizados. “Una cosa es capturar a Maduro. Otra muy distinta es algo parecido a Irak. Eso necesita sí o sí al Congreso”, dijo, aunque advirtió que, por ahora, no existe la fuerza política suficiente para frenar al Ejecutivo, pese a las críticas y a los llamados aislados a un eventual impeachment.

En el plano judicial, Farías recordó que Maduro enfrenta cargos federales por narcotráfico, armas y narcoterrorismo en el Southern District of New York, acusaciones que datan de 2020 y que fueron actualizadas recientemente. “Lo que vimos ahora es una acusación nueva sobre la base de la anterior, con más hechos y más detalle”, explicó.

Uno de los primeros nudos del caso será definir si Maduro tiene o no inmunidad como jefe de Estado. “El juez va a tener que decidir si sigue siendo un presidente que merece inmunidad absoluta o si es una persona común, como sostiene Estados Unidos”, señaló Farías. Esa definición será clave para saber si el proceso avanza o si la defensa logra frenar el juicio.

Si el caso sigue adelante, Maduro deberá enfrentar el sistema judicial estadounidense como cualquier otro acusado. “Va a tener debido proceso, va a haber un juicio con jurado y va a quedar en prisión preventiva mientras todo eso se discute”, indicó. Eso sí, advirtió que el camino será largo: “No veo un juicio antes de un año, probablemente más. Este tipo de casos se demoran mucho”.

Sobre una eventual condena, Farías fue claro: “Si miramos el precedente del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, lo más probable es que Maduro pase el resto de su vida en prisión”, aunque precisó que no arriesga pena de muerte. En cuanto a la prisión federal de Brooklyn, descartó caricaturas extremas, pero reconoció que “no es un buen lugar y no tendrá un trato especial”.

Finalmente, Farías sostuvo que, aunque organismos como la ONU u la OEA pueden reaccionar políticamente, difícilmente podrán incidir en el proceso penal. “Estados Unidos está actuando como si esto fuera solo una operación de derecho interno, justamente porque sabe que desde el derecho internacional la situación es muy cuestionable”, concluyó.