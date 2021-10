(CNN) – “El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman (MBS) es un psicópata, que representa una amenaza para su pueblo, para los estadounidenses y para el planeta”, acusó un ex alto funcionario de inteligencia de Arabia Saudita, que ahora vive exiliado en Canadá.

En una entrevista en el programa 60 Minutes de CBS News, Saad Aljabri describió haber visto la grabación de una reunión que supuestamente tuvo lugar en 2014 entre MBS y su primo, Mohammed bin Nayef (MBN), quien era el jefe de inteligencia de Arabia Saudita en ese momento.

Lee también: Facebook e Instagram bajan polémico video de Bolsonaro: Vinculó sin evidencia científica el COVID-19 y el VIH

“Él (MBS) le dijo (a MBN), que quería asesinar al rey Abdullah. Consigo un anillo de veneno de Rusia. Me basta con darle la mano y estará hecho Eso es lo que dice. Ya sea que esté presumiendo o, pero lo dijo y lo tomamos en serio“. explicó.

El padre del príncipe heredero, el rey Salman, ascendió al trono en enero de 2015 tras la muerte de su hermanastro, el rey Abdullah, a los 90 años.

MBS se convirtió en príncipe heredero tras una lucha de poder con su primo, Mohammed bin Nayef, que fue depuesto y está bajo arresto domiciliario desde junio de 2017. Aljabri trabajó estrechamente con MBN durante años como número dos de la inteligencia del reino.

Lee también: Primer ministro de Sudán es detenido por “fuerzas militares” en el marco de un aparente golpe de Estado

Durante la entrevista, Aljabri también repitió las acusaciones de que MBS, el joven gobernante de facto de Arabia Saudita, conspiró para enviar un escuadrón de sicarios para asesinarlo en Canadá hace tres años, y ha encarcelado a dos de sus hijos de, Sarah y Omar, en Arabia Saudita.

Aljabri dijo a la CBS que fue advertido en 2018 de que un equipo de sicarios saudí se dirigía a Canadá para matarlo. Él dijo que la advertencia llegó días después de que el periodista Jamal Khashoggi fuera asesinado en el consulado saudí en Estambul en octubre de 2018. Aljabri afirma que le comentaron que “… no te acerques a ninguna misión saudí en Canadá. No vayas al consulado. No vayas a la embajada. Cuestioné porque. Ellos desmembraron al tipo, lo mataron. Estás en la cima de la lista, eso me dijeron”, aseguró.

Lee también: Primer ministro de Sudán es detenido por “fuerzas militares” en el marco de un aparente golpe de Estado

La CBS señaló que Arabia Saudita rechazó una entrevista, pero la embajada del reino en Washington emitió un comunicado, describiendo a Aljabri como un ex funcionario del gobierno “desacreditado”.

“Saad Aljabri es un ex funcionario del gobierno desacreditado con un largo historial de fabricación y creación de distracciones para ocultar los delitos financieros que cometió, que ascienden a miles de millones de dólares, para proveer un estilo de vida lujoso para él y su familia”, afirmaron.

Por último agregaron que “no ha negado sus delitos; de hecho, da a entender que robar era aceptable en su momento. Pero no era aceptable ni legal entonces, y no lo es ahora”.