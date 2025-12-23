“Incentivo a la autodeportación”: Esto ofrece EE.UU. a sus inmigrantes ilegales para que salgan del país antes de 2026

El Gobierno estadounidense anunció un incentivo económico y viajes pagados para extranjeros sin documentación que acepten abandonar el país de forma voluntaria, como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones.

El Gobierno de Estados Unidos anunció un programa que ofrece una bonificación de hasta 3.000 dólares y el pago del viaje a los extranjeros sin documentación que acepten salir del país antes de que finalice 2025.

La medida fue presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que la iniciativa busca acelerar las deportaciones a través de mecanismos voluntarios.

En un comunicado, Noem fue enfática en el mensaje dirigido a los migrantes en situación irregular. “Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, afirmó.

El programa forma parte de una campaña impulsada por la administración del presidente Donald Trump, con la que se espera reducir el número de extranjeros sin estatus legal en el país.

Cómo funciona el incentivo

El Departamento de Seguridad Nacional será el encargado de organizar el traslado de quienes opten por esta vía y de pagar el estipendio económico, el cual triplica los 1.000 dólares anunciados en mayo con el mismo objetivo.

El proceso se realizará a través de la aplicación CBP, una plataforma creada durante el gobierno de Joe Biden con un propósito distinto, pero que ahora es utilizada para facilitar estas salidas voluntarias.

Cifras y costos de las deportaciones

Según datos entregados por Noem, desde enero de 2025 cerca de 1,9 millones de extranjeros en situación irregular se han autodeportado de forma voluntaria, incluidos decenas de miles que usaron esta aplicación.