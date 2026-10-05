Estados Unidos invierte US$ 13 millones en una oficina de seguridad regional en Argentina que operará hacia toda Latinoamérica

(EFE)- Estados Unidos aprobó un fondo de más de 13 millones de dólares destinado a instalar una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Argentina, que actuará también en el resto de América Latina, según informó este lunes el Ministerio de Seguridad del país suramericano.

“La instalación de la unidad regional de INL en nuestro país constituye un nuevo paso en el trabajo estratégico entre la Argentina y los Estados Unidos por la seguridad de la región, frente a organizaciones criminales que operan cada vez con mayor capacidad y alcance transnacional”, señaló la cartera de Seguridad en un comunicado.

Según detallaron, del total de los fondos asignados, 7,5 millones de dólares estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros 5,85 millones de dólares financiarán iniciativas para el conjunto de la región.

“Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, remarcó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de la red social X.

Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad. Por eso, una nueva unidad regional de @StateINL, la oficina del Departamento de Estado de EE.UU. especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá base en nuestro país y contará con USD 7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad, multiplicando por diez la inversión en cooperación. Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 5, 2026

Desde el inicio de la Presidencia de Javier Milei, en diciembre de 2023, ambos países han mantenido una cooperación intensa en materia de seguridad y asuntos militares.

En dos ocasiones, los respectivos jefes del Comando Sur de Estados Unidos han visitado la base naval militar integrada que comenzó a construirse en 2022 en la ciudad argentina de Ushuaia, el punto continental más cercano a la Antártida y al estrecho de Drake.

Recientemente, el presidente Donald Trump dijo que estaría dispuesto a reconsiderar su postura de apoyo a Gran Bretaña en el conflicto con Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, administradas por Londres desde su ocupación en 1833.