Estados Unidos afirma que tiene armas “más que suficientes” para sostener una guerra prolongada con Irán

(CNN) – La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos tiene armas “más que suficientes” para librar una guerra prolongada con Irán, a pesar de las indicaciones anteriores del presidente Donald Trump de que los suministros no eran tan amplios como él prefería.

“Estados Unidos tiene capacidad más que suficiente no solo para ejecutar con éxito la Operación Furia Épica, sino para ir mucho más allá”, declaró durante la rueda de prensa de este miércoles. “Tenemos arsenales de armas en lugares que muchos en este mundo ni siquiera conocen”, indicó.

Trump se había quejado previamente de las reservas de armas de Estados Unidos. Escribió en una publicación en Truth Social este lunes que “tenemos un buen suministro, pero no estamos donde queremos estar”. Los ejecutivos de las empresas de defensa tienen previsto reunirse en la Casa Blanca este viernes, en medio de un esfuerzo por acelerar su producción.

Pero Leavitt dijo que Trump estaba haciendo referencia a la decisión de la administración de Biden de enviar armas estadounidenses a Ucrania “gratis” para ayudar en su guerra con Rusia, en lugar de señalar cualquier preocupación actual sobre el suministro.

“El presidente estaba señalando que, desafortunadamente, tuvimos un líder muy estúpido e incompetente en esta Casa Blanca durante cuatro años que entregó muchas de nuestras mejores armas a cambio de nada”, concluyó.