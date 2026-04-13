Estados Unidos advierte que precio del petróleo podría llegar a su punto máximo en las próximas semanas

El gobierno de Estados Unidos advirtió que el alza del valor de los combustibles continuará y que, durante las próximas semanas, esto podría llegar a su “punto máximo” debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

(CNN) – Es probable que los precios del petróleo sigan subiendo hasta que los petroleros logren atravesar el estrecho de Ormuz, que se encuentra bloqueado, pero la situación podría cambiar en las próximas semanas, afirmó el lunes el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

“Vamos a ver precios de la energía elevados, y tal vez incluso al alza” hasta que un “tráfico marítimo significativo” consiga atravesar esta importante vía navegable, declaró Wright a los asistentes a la conferencia Semafor World Economy. En ese momento, los precios del petróleo “alcanzarán su punto álgido”, afirmó, y prevé que esto ocurra “en algún momento de las próximas semanas”.

Los precios del petróleo son en gran medida un indicador de los precios de la gasolina, dado que son el principal factor que determina los precios que se pagan en las gasolineras. El crudo Brent, el referente mundial del petróleo, ha subido alrededor de un 40% desde que comenzó la guerra. El lunes, los precios subieron, acercándose a los 100 dólares por barril.

Hace un mes, Wright afirmó que había “muchas posibilidades” de que los estadounidenses vieran bajar los precios de la gasolina hasta al menos US$3 por galón para el verano.

Sin embargo, Wright, al igual que el presidente Donald Trump, advirtió el lunes que es probable que los precios de la gasolina sigan subiendo y se mantengan elevados durante meses.