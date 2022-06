(CNN) – La meta a largo plazo de Ucrania de formar parte de la Unión Europea recibió un impulso, después de que los 27 Estados miembros del bloque acordaran este jueves que el país debería recibir el estatus de candidato, un paso importante en el camino hacia la plena adhesión.

“Hoy se ha dado un paso crucial en el camino hacia la Unión Europea“, dijo en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras las conversaciones en Bruselas. Los líderes también acordaron aprobar la candidatura de Moldova.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Our future is together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022