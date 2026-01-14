En respuesta a Donald Trump: Suecia y Noruega despliegan tropas en Groenlandia ante creciente tensión geopolítica en el Ártico

Dinamarca, como potencia administradora, solicita el apoyo militar aliado para ejercicios en la región, en un contexto de presiones de EE.UU. y rivalidad con Rusia y China.

(EFE) – Suecia y Noruega confirmaron el envío de personal militar a Groenlandia a petición de Dinamarca, en medio de un escenario de creciente tensión geopolítica en el Ártico.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció que “llegarán hoy a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas” para participar en la preparación de la Operación Arctic Endurance. Noruega, por su parte, aportará dos militares para explorar una mayor cooperación entre aliados en la región.

Un despliegue en respuesta a las presiones de Washington

El movimiento ocurre el mismo día que Dinamarca anunció un incremento de su presencia militar en el territorio autónomo, citando la necesidad de entrenar en condiciones árticas y reforzar la huella de la OTAN.

Esta decisión se enmarca directamente en las tensiones con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha expresado abiertamente su interés en adquirir Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había subrayado la necesidad de fortalecer la presencia aliada en la isla, una postura que países como Alemania y el Reino Unido ven como un posible gesto para calmar las preocupaciones de Washington sobre la influencia de Rusia y China en la región.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado Marco Rubio, evidenciando el alto nivel de las conversaciones.