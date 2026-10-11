Emmanuel Carrère y el asedio a Europa ante la guerra: “Estamos entre China, que nos ignora; Trump, que nos desprecia; y Putin, que nos odia”

De visita en Santiago por invitación de la Cátedra Bolaño de la Universidad Diego Portales (UDP), el reconocido escritor francés Emmanuel Carrère abordó la crisis geopolítica global y los desafíos del periodismo en la era de la desinformación. En una entrevista con la periodista Paula Escobar para el programa Influyentes de CNN Chile, el autor de El adversario y Premio Princesa de Asturias profundizó en el oscuro panorama europeo a raíz de la invasión rusa. Tras haber documentado recientemente el conflicto en la zona cero, Carrère lanzó una dura advertencia sobre la vulnerabilidad del continente: “Estamos entre China, que nos ignora; Trump, que nos desprecia; y Putin, que nos odia”.

El novelista, quien viajó hace dos años a Ucrania para grabar un documental en los trenes que bordean el frente de batalla, confesó su profundo pesimismo sobre una pronta resolución pacífica. “Me cuesta imaginar un final, una salida, que sea buena, que sea siquiera un poco moralmente aceptable para los ucranianos. Me parece que esto va terriblemente mal”, sinceró el autor francés. Asimismo, el escritor fustigó la retórica del Kremlin en medio de las tensiones bélicas. “Putin se pasa el tiempo diciendo: ‘Yo solo sueño con hacer la paz, yo soy un hombre de paz’. ‘Lo único que pido es que los ucranianos nos entreguen su país entero; aparte de eso, somos gente pacífica'”, ironizó Carrère, agregando que durante su viaje notó un agotamiento generalizado en la población, pero también un coraje inquebrantable, ya que los habitantes del país atacado “tienen un solo miedo: que los olviden”.

El análisis sobre Rusia posee una profunda raíz familiar para el autor, tema que explora en detalle en su nuevo libro koljós. Su madre, Hélène Carrère d’Encausse, fallecida secretaria perpetua de la Academia Francesa y especialista en historia soviética, descartó inicialmente una ofensiva militar de esta magnitud antes del estallido oficial de la guerra. “Ella se obstinó en creer que Putin, de acuerdo, era un jefe de Estado brutal, pero de un país que tenía mucho que recuperar”, relató el ensayista. La invasión de las tropas rusas resultó ser un golpe devastador para la respetada académica. “No solo el hecho de que Putin invadiera Ucrania, sino el hecho de haberse equivocado. Eso fue aún más duro para ella”, admitió el escritor en la conversación.

En una segunda arista de la contingencia internacional, el literato francés apuntó al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la construcción de la verdad y reivindicó el rol indelegable de la prensa profesional. En un escenario donde las redes sociales están plagadas de noticias falsas y los líderes políticos atacan constantemente a los medios de comunicación, el escritor defendió la necesidad de establecer certezas sólidas por sobre la inmediatez tecnológica. “El periodismo tiene la función de recordar que los hechos existen, que los hechos no son alternativos”, sentenció de forma categórica el galardonado novelista.

Para el ensayista, el reporteo mantiene un carácter humano ineludible que ninguna herramienta generativa o digital puede reemplazar, por lo que descartó de plano delegar sus funciones creativas o de análisis a los nuevos sistemas computacionales. Según detalló el autor, la búsqueda de acontecimientos empíricos es el corazón de la profesión moderna en medio del avance de la posverdad. “Ante todo es intentar relatar hechos y establecer cuáles son los hechos reales, y no toda esa superposición, esas capas de mentiras o de falsedades que se les ponen encima”, concluyó.