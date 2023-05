(CNN) – Elon Musk dijo este jueves que contrató una nueva CEO para hacerse cargo de Twitter, meses después de que prometiera dejar el cargo.

“Emocionado de anunciar que tengo una nueva CEO para X/Twitter. ¡Comenzará en 6 semanas!”, Musk dijo en un tuit.

Excited to announce that I’ve a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023