Elecciones en Brasil: Lula se impone en más países, pero Flávio Bolsonaro lidera en votos desde el extranjero

Brasil cerró este domingo a las 17:00 horas sus centros de votación y comenzó la totalización de los votos de una elección presidencial marcada por la estrecha disputa entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y el senador Flávio Bolsonaro (PL).

El cierre de las urnas ocurrió a las 17:00 horas de Brasilia, el mismo horario de Chile continental. Desde ese momento, el Tribunal Superior Electoral (TSE) quedó habilitado para comenzar a divulgar los resultados oficiales de la primera vuelta.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para participar de los comicios, en los que además de presidente y vicepresidente se eligen gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales.

La atención está concentrada en la carrera por el Palacio de Planalto, después de una campaña en la que Lula y Flávio Bolsonaro llegaron a la jornada electoral separados por estrechos márgenes en los últimos sondeos.

El resultado, sin embargo, dependerá exclusivamente de los votos depositados este domingo y no de las encuestas previas.

Comienza la apuración oficial

El sistema electoral brasileño permite que los resultados sean transmitidos progresivamente una vez cerradas las mesas.

Cada urna electrónica genera un boletín con los votos registrados y esa información es transmitida a la Justicia Electoral para su procesamiento y posterior incorporación a la totalización nacional.

Por esta razón, los porcentajes pueden cambiar considerablemente durante las primeras etapas del conteo a medida que se incorporan votos provenientes de distintas regiones del país.

Para ganar la Presidencia en primera vuelta, un candidato necesita superar el 50% de los votos válidos, que excluyen los sufragios blancos y nulos.

Si ninguno alcanza ese umbral, los dos candidatos con mayor votación avanzarán a una segunda vuelta prevista para el domingo 25 de octubre.

¿Cómo votaron los brasileños en el extranjero?

Antes del cierre de las urnas dentro de Brasil ya se habían conocido numerosos boletines correspondientes a mesas instaladas en otros países debido a las diferencias horarias.

Los resultados mostraron un escenario particular: Lula consiguió imponerse en un mayor número de países contabilizados durante buena parte de la jornada, mientras Flávio Bolsonaro acumuló una cantidad considerable de votos gracias, entre otros resultados, a su amplia ventaja en Japón.

En ese país, uno de los mayores distritos electorales brasileños fuera de Brasil, Bolsonaro obtuvo 25.109 votos frente a 5.567 de Lula.

El actual mandatario, en cambio, quedó primero en países como Australia, Nueva Zelanda, China, Finlandia, Noruega y Líbano, además de registrar amplias ventajas entre los electores que sufragaron en Palestina.

Bolsonaro también se impuso en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Grecia, entre otros territorios cuyos boletines habían sido contabilizados durante la jornada.

La distribución por países, sin embargo, no equivale al resultado global del voto exterior: el tamaño de los padrones varía considerablemente entre cada territorio.

Además, algunos de los mayores distritos electorales brasileños fuera del país, entre ellos Estados Unidos y Portugal, cerraron sus mesas más tarde debido a la diferencia horaria.

Japón impulsa votación de Flávio Bolsonaro en el exterior

Una recopilación realizada a partir de 268 boletines de urna disponibles durante la tarde mostraba que Flávio Bolsonaro acumulaba 35.690 votos en el extranjero, equivalentes al 49,42% de los votos válidos incluidos en esa muestra.

Lula registraba hasta ese momento 28.380 votos, equivalentes al 39,30%.

Esas cifras correspondían a una fracción del voto exterior y no constituían todavía el resultado definitivo de los brasileños residentes fuera del país.

La diferencia estaba fuertemente influida por Japón, donde Bolsonaro consiguió más de 25 mil votos.

Al mismo tiempo, Lula había ganado en 27 de los 39 países y territorios que ya tenían todas sus urnas contabilizadas en esa recopilación, mientras Bolsonaro se había impuesto en 12.

La aparente contradicción se explica por las diferencias de tamaño entre los electorados: ganar en un mayor número de países no necesariamente implica obtener una mayor cantidad total de votos.

Cerca de 919 mil brasileños podían votar fuera del país

Un total de 918.876 electores estaban habilitados para participar de los comicios desde el extranjero.

Las mesas fueron distribuidas en 186 ciudades de 134 países y, a diferencia de quienes sufragan dentro de Brasil, los electores residentes en el exterior votan únicamente por presidente y vicepresidente.

Estados Unidos constituye el mayor distrito electoral brasileño fuera del territorio nacional, seguido por Portugal y Japón.

Los votos emitidos fuera del país se incorporan a la misma totalización presidencial que los registrados dentro de Brasil.

¿Cuándo se sabrá si habrá segunda vuelta?

No existe una hora predeterminada para conocer el resultado definitivo.

La velocidad de la totalización depende de la recepción y procesamiento de los boletines de urna procedentes de todo Brasil y del extranjero.

Tampoco es necesario alcanzar el 100% del escrutinio para determinar matemáticamente si habrá una segunda vuelta. La Justicia Electoral puede establecerlo cuando los votos que todavía quedan por contabilizar ya no sean suficientes para modificar esa situación.

En las elecciones presidenciales de 2022, la realización de una segunda vuelta quedó matemáticamente confirmada durante la noche de la elección, cuando todavía no se había completado la totalidad del escrutinio.

Este domingo, Lula y Flávio Bolsonaro esperan conocer durante las próximas horas si alguno logra superar la mayoría absoluta de los votos válidos o si la definición de la Presidencia de Brasil se extenderá hasta el 25 de octubre.