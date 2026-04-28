El Gobierno de Trump pausa temporalmente las decisiones de inmigración como parte de un nuevo esfuerzo de seguridad

(CNN) – El Gobierno de Trump pausó temporalmente las decisiones sobre solicitudes de inmigración para garantizar que cumplan con las directrices de verificación de seguridad recientemente implementadas, según una fuente familiarizada con la situación y un memorando interno revisado por CNN.

Funcionarios del Gobierno de Trump han buscado endurecer el sistema de inmigración de Estados Unidos —y el esfuerzo más reciente pretende ser una “medida temporal para garantizar que las aprobaciones cumplan con las nuevas verificaciones de seguridad”, dijo la fuente.

El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Joe Edlow, ha descrito con frecuencia los esfuerzos en curso para endurecer el sistema —y, en ocasiones, imponer restricciones adicionales— como necesarios para erradicar el fraude y el abuso.

Un letrero de un tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Michael M. Santiago/Getty Images North America/Getty Images

En una declaración a CNN, el portavoz de USCIS, Zach Kahler, dijo que la agencia “ha implementado nuevas verificaciones de seguridad para fortalecer la evaluación y el filtrado de los solicitantes mediante un acceso ampliado a bases de datos federales de antecedentes penales”.

“El procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos reforzados de verificación de antecedentes. Cualquier demora en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse en breve. USCIS siempre priorizará la seguridad del pueblo estadounidense”, añadió.

La pausa temporal tomó por sorpresa a abogados de inmigración en todo el país, quienes el martes se apresuraron a comprender el motivo de la interrupción en las concesiones, recordando cuando USCIS pausó todas las solicitudes de asilo a finales de noviembre después de que un ciudadano afgano fuera acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional.

En ese momento, Edlow anunció que su agencia “detuvo todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea evaluado y filtrado al máximo grado posible”.

La más reciente pausa temporal podría afectar a personas que solicitan la residencia y permisos de trabajo, así como a quienes renuevan DACA y TPS. Una vez que USCIS realice verificaciones de seguridad en las solicitudes que habían sido aprobadas antes de esta semana, se reanudarán las decisiones, dijo la fuente.