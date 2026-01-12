Mundo mundial 2026

EE.UU. invertirá 115 millones de dólares en tecnología antidrones para blindar seguridad durante el Mundial 2026

12.01.2026 / 14:53

La inversión, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, busca proteger la frontera y eventos masivos como el 250 aniversario de la independencia y la cumbre del G20.

(EFE) – El gobierno de Estados Unidos destinará 115 millones de dólares a la adquisición y desarrollo de tecnología antidrones para reforzar la seguridad durante los megaeventos que tendrá el país en 2026.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los fondos, gestionados a través de una nueva oficina especializada, ayudarán a “asegurar la frontera y a desmantelar los cárteles”, además de proteger la infraestructura crítica.

Un año de megaeventos

La inversión responde a una agenda cargada de citas globales. Estados Unidos albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026 (del 11 de junio al 19 de julio), los actos del 250 aniversario de su independencia y la cumbre del G20 en Miami en diciembre.

Noem señaló que “los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense” y que su uso malicioso es una amenaza creciente. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York, en un país que no organiza el torneo masculino desde 1994.

