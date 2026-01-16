EE.UU. aprueba financiamiento para nueva base naval peruana en el Callao por US$1.500 millones

El proyecto, que servirá a la nueva flota de la Marina de Guerra del Perú, será supervisado por una delegación estadounidense y se desarrollará bajo un acuerdo gobierno a gobierno.

El gobierno de Estados Unidos aprobó la solicitud de Perú para construir una nueva base naval en el Callao, con un costo de US$1.500 millones financiados por el Estado peruano.

El Departamento de Estado notificó al Congreso estadounidense sobre esta operación, que según la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa, “contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos” al fortalecer a un aliado clave en Sudamérica.

Una infraestructura estratégica cerca de un puerto chino

El proyecto incluirá nuevos muelles y liberará 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial. Aunque el equipamiento estadounidense estará a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, el gobierno estadounidense aseguró que la venta “no alterará el balance militar regional”.

Una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses supervisará la construcción durante un período de hasta diez años, bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno.