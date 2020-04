VIDEO RELACIONADO – Alex Muñoz: Los efectos del coronavirus en el medioambiente (13:06)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que firmó un decreto para suspender la inmigración al país por un período de al menos 60 días.

Se espera que el decreto detenga temporalmente la emisión de nuevas tarjetas de residencia y visas de trabajo. Trump no dio detalles del decreto, pero The Washington Post aclara que la medida no regirá para los que ya vivan en el país y estén en proceso de obtener una residencia permanente.

“Para proteger a nuestros magníficos trabajadores estadounidenses, acabo de firmar una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración hacia Estados Unidos”, señaló el mandatario.

Luego, añadió: “Esto garantizará que los estadounidenses desempleados de todos los orígenes sean los primeros en la fila de empleos a medida que nuestra economía se reabre. También preservará nuestros recursos de atención médica para pacientes estadounidenses”.

Por último, afirmó que “sería injusto para quienes fueron despedidos que luego fueran reemplazados por un inmigrante traído desde el extranjero. Tenemos que cuidar a los trabajadores americanos”.