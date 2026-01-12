Diosdado Cabello afirma que se está “avanzando” en la reapertura de embajadas entre Venezuela y EE.UU.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que esta medida permitiría contar con representación consular para “velar por la seguridad” de Nicolás Maduro. Desde 2019, Estados Unidos mantiene cerrados sus consulados y su embajada en el país caribeño.

(CNN) – El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las gestiones están avanzando para la reapertura de embajadas de Venezuela en EE.UU. y viceversa, lo que permitirá que el capturado presidente Nicolás Maduro tenga representación consular en Nueva York.

“Estamos haciendo lo que nos corresponde para que nos devuelvan al presidente, a Cilia (Flores)”, dijo Cabello en un anuncio televisado.

“Se está avanzando en el reinicio, la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y de Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular, para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia allá en Estados Unidos. En este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados, no tenemos a nadie, salvo a los abogados, que no son venezolanos”, agregó.

CNN envió una consulta al Gobierno de Donald Trump sobre los comentarios de Cabello y espera respuesta.

Los países rompieron sus relaciones diplomáticas en 2019 y desde entonces los consulados y embajadas permanecen cerradas.

El funcionario chavista aseguró que “Venezuela va a seguir en paz” y rechazó que haya una situación de inseguridad en el país.