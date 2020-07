VIDEO RELACIONADO – Hong Kong: Decenas de detenidos en protesta por ley de seguridad (01:29)

La Justicia Federal argentina detuvo este martes a dos ex funcionarios del gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) y a otras 20 personas acusadas de espionaje ilegal a funcionarios, políticos, sindicalistas y empresarios, informaron fuentes oficiales.

Entre los detenidos por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena se encuentran la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el Gobierno de Macri Susana Martinengo, el ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Diego Dalmau Pereyra y agentes de esta entidad.

También quedó detenido a disposición del magistrado el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz, quien ya está preso en otra causa que investiga el juez Juan Pablo Auge sobre supuesto espionaje ilegal al Instituto Patria, el think tank de la ex mandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Los detenidos fueron trasladados a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA), que estuvo a cargo de los allanamientos ordenados por la Justicia, y se procederá luego a tomarles declaración indagatoria.

Villena investiga presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos, entre ellos la entonces opositora Fernández de Kirchner y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su vicepresidente, los macristas Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, quienes se presentaron como querellantes en el caso.

La supuesta estructura ilegal también habría espiado a empresarios, sindicalistas, periodistas e integrantes del partido PRO de Macri.

También se presentaron como querellantes en esta causa Cristina Fernández, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y otros dirigentes cercanos al kirchnerismo.

Los ex agentes de la AFI detenidos integraban diversos grupos en el sistema de mensajería Whastapp para intercambiar información sobre los espiados.