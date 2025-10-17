Mundo conflicto rusia-ucrania

Con información de CNN

Descubren submuniciones norcoreanas en drones rusos usados para atacar a Ucrania

Por CNN Chile

17.10.2025 / 13:11

El hallazgo de una submunición norcoreana en un dron empleado en un ataque a Jersón confirma la creciente cooperación armamentística entre Pyongyang y Moscú.

(CNN) – Una submunición norcoreana modificada para ser usada en un dron durante un ataque en la ciudad ucraniana de Jersón revela el nivel de apoyo militar que Corea del Norte entrega a Rusia, según un informe de Conflict Armament Research (CAR).

El artefacto, recuperado en septiembre, estaba marcado con caracteres coreanos que lo datan del año 2000, y originalmente pertenecía a un sistema de artillería de cohetes.

Vínculos directos entre Pyongyang y Moscú

CAR concluyó que el hallazgo establece un vínculo material directo entre la industria de defensa norcoreana y la guerra en Ucrania. Rusia impulsa la producción masiva de drones para saturar las defensas aéreas ucranianas, mientras que Corea del Norte moderniza su arsenal y envía personal militar al territorio ruso.

De las aproximadamente 12.000 tropas norcoreanas desplegadas desde 2024, unas 4.000 murieron o resultaron heridas, según fuentes occidentales.

