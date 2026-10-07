NASA difunde inédita panorámica del amanecer marciano captada por Curiosity

La NASA difundió una nueva panorámica captada por el rover Curiosity que muestra las primeras horas de la mañana en Marte y, a lo lejos, una serie de escarpadas formaciones rocosas moldeadas por el viento.

La imagen fue registrada el 11 de agosto de 2026, a las 8:30 hora local marciana, mediante la cámara Mastcam del vehículo. La panorámica está formada por seis fotografías unidas posteriormente en la Tierra.

A diferencia de la mayoría de las imágenes enviadas por Curiosity, esta fue procesada sin el balance de blancos habitual, lo que permite conservar los tonos azulados de la mañana marciana.

Las misteriosas formaciones que espera alcanzar Curiosity

En el horizonte aparecen los llamados “yardangs”, crestas rocosas erosionadas por el viento que se extienden por cerca de 16 kilómetros en el sector noroccidental del monte Sharp.

Los científicos todavía buscan determinar cómo se originó esta capa. Una de las hipótesis plantea que podría estar formada por ceniza depositada durante antiguas erupciones volcánicas.

Curiosity explora el cráter Gale desde 2012 y asciende el monte Sharp desde 2014. El rover ya superó un kilómetro de desnivel desde el fondo del cráter, el mayor ascenso registrado hasta ahora por un vehículo en Marte.

La NASA espera que el explorador alcance la base de los yardangs durante 2027, cuando podrá estudiar directamente estas formaciones con sus instrumentos.