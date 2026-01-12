Mundo cuba

Cuba niega que haya contactos con Estados Unidos luego de que Donald Trump instara a lograr un acuerdo

12.01.2026 / 12:52

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que están dispuestos a "sostener un diálogo serio y responsable" con la actual administración estadounidense.

(EFE) – Este lunes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que “no existen conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos” después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, instase a La Habana a alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre EE.UU. y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica“, escribió Díaz-Canel en redes sociales.

Agregó que el Gobierno cubano está dispuesto a “sostener un diálogo serio y responsable” con la actual administración “sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

Díaz-Canel indicó que tan solo hay “contactos técnicos” entre Cuba y EE.UU. en el “ámbito migratorio” en base a unos acuerdos bilaterales que La Habana, según el presidente, “cumple escrupulosamente”.

Trump incluyó su llamado a Cuba a negociar un acuerdo con Washington en un mensaje en redes sociales este domingo dedicado a la isla en el que insistió en que La Habana no iba a recibir “más petróleo ni dinero” de Venezuela.

“Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde“, añadió el republicano, que desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, viene pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.

El pasado viernes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que Cuba no va a “vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” de EE.UU. tras participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares y espías cubanos.

Venezuela ha sido el principal proveedor energético de Cuba a partir de un acuerdo bilateral, mediante el cual Caracas ha recibido servicios profesionales de La Habana (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) a cambio de crudo.

Las intercepciones estadounidenses de buques petroleros sancionados desde el país suramericano y el anuncio por parte del presidente estadounidense de que Washington tendrá un control total sobre la venta del petróleo venezolano amenaza con poner a La Habana en una tensión máxima.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación, lo que provoca cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio.

